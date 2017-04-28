Какие бесплатные программы можно скачать для Windows 10?

mavit
Автор: mavit Апрель 28, 2017 05:27

Какие бесплатные программы можно скачать для Windows 10?

Всем пользователям давно известно, что для нормальной функциональности персонального компьютера либо ноутбука требуется операционная система. Система Windows 10 имеет в своём перечне список стандартных компьютерных программ, однако, далеко не все они являются максимально удобными в эксплуатации и могут удовлетворить множество требований и пожеланий своих пользователей. Поэтому существует огромный список дополнительных программ. Перейдя по ссылке http://www.win10free.net/ можно ознакомиться с бесплатными программами для Windows 10. Одной из самых популярных программ является браузер или же веб-обозреватель. Среди лидеров из богатого перечня браузеров можно выделить Google Chrome. Данный браузер имеет множество полезных функций и расширений. Есть возможность синхронизации с мобильным устройством. Команда разработчиков постоянно выпускает обновления, которые модернизируют и улучшают работу обозревателя.
И хоть браузер и является очень полезной программой для работы в интернете, всё же он вряд ли подойдёт для скачивания программ, игр, медиафайлов больших объёмов. Для данной операции идеальным вариантом станет uTorrent. Эта программа обеспечивает максимально высокую скорость для работы и скачивания.
Для просмотра фильмов, воспроизведения музыкальных файлов прекрасно подойдёт приложение VLC. Данный проигрыватель поддерживает практически все известные форматы. Плеер VLC хоть и имеет множество разнообразных функций, но при этом является достаточно простой и надёжной программой.
Если требуется программа для совершения видеозвонков, то вряд ли найдётся более подходящий вариант, чем Skype.
Для редактирования фотографий или картинок, незаменимым станет графический редактор Paint.NET. Он прекрасно подойдёт для простых задач и новичков в сфере редактирования. Более опытные пользователи могут скачать и установить на свой компьютер Photoshop.
В процессе эксплуатации в операционной системе будут собираться ненужные файлы, которые будут засорять систему и препятствовать нормальной работе. Чтобы не допустить данной ситуации можно скачать программу CCleaner. Среди её основных задач нужно отметить очистку списка временных файлов, что, в свою очередь, даёт свободное место на винчестере, и обеспечивает надёжную защиту реестра операционной системы.

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mavit
Автор: mavit Апрель 28, 2017 05:27
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