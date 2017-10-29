Какие духи подарить девушке на День рождения ?

Для любой женщины подарок в виде парфюмерии всегда считался отличным вариантом. Не все знают, как правильно подобрать духи, по каким критериям нужно выбирать запах, упаковку. На сайте https://888plus.ru можно подобрать духи оптом.

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Как выбрать?

Считается, что взглянув на туалетный столик девушки, можно понять, как угодить девушке, подарив прекрасные духи. В зависимости от количества содержащегося спирта в продукции происходит ее разделение на группы. Купить можно туалетную или парфюмерную воду, духи.

Последний вариант содержит наибольшую концентрацию спирта. Духи продаются в маленьких флакончиках не более 10 мл. Это отличный вариант для женщин после 40 лет, так как запах «тяжелый».

Девушкам до 35 лет лучше дарить туалетную или парфюмированную воду. Оба варианта содержат приблизительно одинаковое количество спирта. Приобрести можно продукт в емкости 30, 50, 100 мл. Туалетная вода немного более стойкая, поэтому стоит дороже.

Характеристики

При выборе стоит уделять внимание сезону. Летом лучше покупать более легкие ароматы. Запахи можно разделить на такие категории:

Свежие отличаются запахом легких трав. Их выбирают для отпуска, поездки на море.

Фруктовые – это сладкие, но не навязчивые духи. В них хорошо слышится конкретный запах фрукта. Это вид духов, который подходит для любого времени года.

Цветочные ароматы могут быть легкими для дневного выхода, и тяжелыми для вечерних прогулок. Это вариант подарка для девушек после 30 лет. Аромат подходит для похода в ресторан или театр. Универсальные варианты понравятся девушкам с разными предпочтениями.

Цитрусовые запахи, несмотря на отношение к фруктовой группе, выделяют отдельно. Свежие с легкой кислинкой, они станут идеальным подарком в жаркое время.

Морской запах подойдет тем, кто предпочитает мужские ароматы. Их свежесть рассчитана на летний период времени.

Пряные и восточные – сильные и тяжелые, подходят для зимы. Это отличный вариант для девушек, которые предпочитают находиться в центре внимания. От такого запаха всегда остается длинный шлейф.