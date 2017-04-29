Какие фигуры из воздушных шаров можно сделать на праздник?

С поделками из воздушных шариков, каждый из нас, наверное, впервые сталкивался еще в раннем детстве, в цирке. Клоуны на арене делали из воздушных цветных шариков какие-то невообразимые фигуры животных, людей, цветов. Дети, да и взрослые, глядя на забавные красочные фигуры, искренно радовались и веселились. В настоящее время, фигуры из воздушных шариков, стали настоящим искусством. Ими украшают различные празднества. Малые формы из воздушных шариков можно изготавливать своими руками. Простые фигурки животных — собачек, зайчиков, а также цветов вполне по силе любому человеку – и взрослому и ребенку. На их создание не требуется много времени и тем более сил. Если немного поупражняться, то можно научиться делать из шаров, например, вытянутой формы, фигуры на детские утренники, чтобы радовать детей фокусами и превращениями обычных шариков в разнообразные фигурки.

Для украшения праздничных интерьеров и уличных пространств, фигурок из маленьких шариков будет не достаточно. Удивить гостей можно большими пространственными композициями из воздушных шариков. Это могут быть и какие-то длинные гирлянды, и фигуры героев мультфильмов, сказок, животные, автомобильчики, человечки. Веселые композиции надолго запомнятся и детям и их родителям.

Фигуры из воздушных шаров могут быть не только украшением праздников. Их можно презентовать в качестве подарков. Дети всегда радуются фигуркам из шариков. Ими можно украсить детскую комнату, и даже плескаться с ними в ванной. Такой подарок по достоинству оценят коллеги, родственники и друзья. Даже любимой девушке понравится презент в виде симпатичной фигурки из воздушных шариков.

Еще очень долго можно перечислять, какие фигуры можно сделать из воздушных шариков. Главная цель – это создание веселого настроения. Украшенные фигурами и композициями из шариков интерьеры помещений, фасады домов и зданий, превратят их в сказочные и неповторимые. Фигурками из шариков наполненные гелием, можно украсить даже потолок: такие шарики легче воздуха.