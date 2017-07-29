Какие мультфильмы любят смотреть современные дети?

Самое популярное занятие для любого ребёнка просмотр мультфильмов онлайн. Ранее дети смотрели мультфильмы по телевизору, вставали с утра по раньше, ждали начала мультиков и выхода новых серий с нетерпением. Но сейчас в век современных технологий, всё немного иначе. Современные дети умеют пользоваться интернетом и включают себе свои любимые мультсериалы в любое удобное время. Причём, если в эти моменты их не контролировать продолжать просмотр они будут очень длительное время. Смотрите мультфильмы онлайн 2017.

Ученые провели исследование и выяснили, что современный ребёнок большую половину своего времени проводит за просмотром мультиков, ведь это очень интересное занятие, а родители в этот момент могут заниматься своими делами.

Современные дети отдают предпочтение зарубежным мультикам, но мультфильмы российского производства также всё ещё остаются востребованы. Так, например, как сообщает mybiysk.ru. показ российского мультфильма смешарики начали даже в Америке.

Несомненно мультики оказывают огромное влияние на ребёнка. Но современные дети всё чаще перестают обращать внимание на характеры персонажей, сюжет и другие тонкости. Их больше привлекает яркая и красочная рисовка, а также огромное количество быстро сменяющих друг друга картинок.

Современные дети отдают своё предпочтение зарубежным мультикам, а именно японским и американским, это и понятно, ведь такие мультфильмы имеют всё необходимое современному ребёнку. А именно красочную рисовку и быстрый динамический сюжет.

Героями таких мультиков чаще всего являются агрессивные и циничные персонажи. А неокрепшая детская психика воспринимает такое поведение эталонным. Тем более, когда родители не считают нужным разговаривать со своим чадом и объяснять ему основы поведения в современном мире.

Но как сообщает mybiysk.ru. не все дети забыли о старых добрых советских мультфильмах. В России намечается продолжение мультфильма про простоквашино и многие дети с нетерпением ждут его выхода. Ведь заботливые и любящие родители показали своим детям, как должны выглядеть настоящие мультфильмы и чему они должны учить маленьких детей.

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