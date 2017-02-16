Какие новинки кино можно посмотреть в 2017 году?

Для того чтобы интересно провести свободное время, отличное решение — отправиться в кинотеатр. А можно даже дома, не выходя на улицу, насладиться просмотром новинок кино. Какие же интересные фильмы 2017 онлайн стоит посмотреть?

У каждого свой вкус — кто-то предпочитает ужасы, другие любят мелодрамы, третьим нравятся детективы. В этом году появится множество интереснейших новинок кино разных жанров, на любой вкус. Так что, никому скучать не придется. Есть фильмы, которые будет интересно смотреть всей семьей. Также вас ждут увлекательные триллеры, которые вы будете смотреть, не отрываясь.

Самые ожидаемые премьеры в этом году смогут посмотреть любители кино. Даже самые придирчивые зрители в этом году найдут что-то достойное для просмотра.

Можно выбрать и зарубежное кино, и русские достойные ленты.

Если когда-то давно вы смотрели легендарный фильм семидесятых о горилле Кинг-Конг, то в этом году можно будет вновь насладиться сюжетом этого фильма. Кроме того, очередная часть приключенческой саги «Пираты Карибского моря» станет настоящим подарком для тех, кто с удовольствием смотрел предыдущие части. Из самых ожидаемых фильмов 2017 года стоит выделить фильм ужасов «Звонки». Весной можно будет посмотреть интересный фильм «Росомаха-3».

В апреле выйдет на киноэкраны боевик «Форсаж 8». Летом можно будет посмотреть «Мумию». И конечно, это далеко не все новинки, которые стоит посмотреть в этом году. Их невероятно много.

Каждый сможет найти для себя что-то интересное, чтобы насладиться просмотром фильма того или иного жанра. Кстати, новый фильм о человеке-пауке намечается на июль месяц. Здесь вы вновь встретитесь с героем Питером Паркером, который всегда приходит на помощь в трудную минуту. Он защищает город от опасностей. Главный герой теперь еще сильнее и адаптировался к своему костюму. Противники стали еще более могущественны. Но нет преград для героя — он справится с любым заданием. даже самым сложным, обязательно победит в схватке с врагом.

В декабре этого года выйдет ожидаемый всеми фильм «Аватар 2». Неповторимый по красоте и зрелищности фильм доставит удовольствие от просмотра всем без исключения. Здесь действие будет разворачиваться в глубинах океанов красивой и завораживающей Пандоры.