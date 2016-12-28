Какие обои для рабочего стола чаще всего ставят на заставку?

Для того чтобы экран монитора был оригинальным, многие меняют на рабочем столе компьютера обои. Какие же обои чаще всего выбирают пользователи? Здесь нельзя дать однозначного ответа. Ведь это зависит от вкусовых предпочтений, интересов и увлечений того, кто проводит время у экрана монитора.

Бывает и такое, что пользователь устанавливает одни обои, потом меняет на другие, в зависимости от того, какое у него настроение в данный момент. В общем, у всех абсолютно по разному.

Кстати, психологи уверены в том, что обои на рабочем столе, его фон, оказывают непосредственное влияние не только на настроение пользователя, но и на его работоспособность. Да и скорость действий также зависит от того, что же изображено на экране монитора.

Поэтому стоит более тщательно выбирать подходящие обои, чтобы не испортить вдруг себе настроение безо всяких на то причин. Опять же психологи считают, что оои не должны быть слишком нагружены какими-то дробными элементами. Стоит обратить внимание на контрастность. То же касается цветовой насыщенности фона. Здесь все должно быт сведено к оптимальному раздражению рецепторов зрения.

Исключайте темные оттенки — их должно быть как можно меньше. Светлые участки также не должны преобладать. Глаза итак напряжены во время работы на компьютере, поэтому важно минимизировать подвержение влиянию агрессивной палитры тонов.

Стоит выбирать красивые пейзажи, природные стихий, в которых преобладают оттенки зеленого и синего тонов. Они успокаивают нервную систему, создают комфорт в нашей душе. Кроме того, такие обои способствуют умственной деятельности. Что касается фотографий людей или животных, то не стоит выбирать их в качестве обоев. Иначе вы постоянно будете отвлекаться от основной работы.

Выбирая те или иные обои, важно, чтобы папки и ярлыки на рабочем столе были достаточно видны. Лучший выбор — изображения, занимающие все пространство на рабочем столе. Поэтому стоит учесть перед установкой, какое разрешение и формат картинки вы выбираете. Следует не менее внимательно относиться и к качеству обоев — они не должны быть размытыми, нечеткие картинки ставить не стоит. Обратите внимание на то, что постоянная смена фона положительно скажется на вашем настроении. То же касается и работоспособности.