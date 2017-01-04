Какие преимущества у постельного белья из сатина?

Сатин – это довольно красивый и роскошный материал, который широко используют не только для изготовления постельного белья, но и нижнего пеньюара для женщин.



По качеству он довольно прочный, так как состоит лишь из натуральных волокон. К телу сатин очень приятен, поэтому спать на таком белье одно удовольствие. Перейдя по ссылке http://postelnoe-beliyo.ru/postelnoe-belyo/kpb-satin можно узнать о преимуществах постельного белья из сатина.

В отличии от шелка сатин имеет блестящую сторону лишь одну, другая же полностью матовая. Сатин бывает нескольких видов, какие-то блестят более ярче, другие, наоборот, тускнее. Блеск добавляют с помощью специальных технологий, благодаря которым товарный вид получается более привлекательный. Постельные принадлежности из данного материала не отличаются низкой стоимостью, однако высокий срок службы и качество материала оправдывает такую цену.

Преимущества постельного белья из сатина:

Белье из данного материала не мнется, первоначальный вид всегда изумительный. Если вы спите на нем около двух недель его вид будет такой, будто вы его только постелили, необходимо лишь немного заправить постель и сделать пару встряхивающих движений. Это очень удобно для тех, кто не любит по утрам заправлять кровать, либо сверху накрывает его покрывалом. Блеск белья и общий внешний вид не может оставить никого равнодушным. Если сравнивать его с шелковым бельем, то выглядит абсолютно не хуже, а стоит в разы дешевле. Прочность материала очень высока, прослужит оно вам около двести стирок, блеск изделия не потеряется и не появится ни одной дырочки. Благодаря двустороннему материалу (с одной стороны сатин блестит, а с другой имеет глухо матовый финиш) позволяет максимально удобно находиться на самой кровати, так как матовая часть не будет скользить и обеспечит максимальное сцепление и с поверхностью, чем не может похвастаться шелк. Помимо своего внешнего вида и качества сатин может похвастаться своими согревающими способностями, в зимний период он отлично сохраняет тепло, что обеспечивает максимальную комфортность сна.

При выборе постельного белья из сатина обращайте внимание на состав материала, на ярлычке должно быть указано «сто процентный хлопок».