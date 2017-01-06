Какие существуют средства для ухода и защиты древесины?

Наиболее распространенным строительным материалом является древесина. Ее используют для возведения домов, бань или беседок.

Из этого материала строят заборы, создают мебель. Это отличное решение для отделки интерьера, экстерьера в жилище. То же касается общественных зданий. У этого материала масса преимуществ, например, важное достоинство, коим является экологичность. Для того чтобы исключить такие негативные свойства, как опасность возгорания, а также внушительное влагопоглощение, необходимо применять различные средства для защиты. Перейдя по ссылке http://permachink.by/ можно узнать о компании, которая специализируется на средствах по уходу и защите древесины.

Раньше для того чтобы защитить деревянные постройки, проводили пропитку их, с использованием различных составов, в которые входил уксус и соль. Сейчас есть масса более надежных многокомпонентных составов, которые способны максимально эффективно и результативно противостоять тем или иным неблагоприятным факторам. В результате обеспечивается максимальная и продолжительная защита для древесины, внушительно продлевается срок ее службы. Что представляет собой древесина? Данный материал довольно требователен к условиям, в которых используется. Здесь важно учитывать различные нюансы, создавая защиту построек от негативных факторов, которые вероятнее всего сократят срок службы деревянных сооружений.

Дерево — это живой продукт, который содержит влагу — в зависимости от погодных условий ее процент меняется. Если влажность повышена, то деревянные изделия впитывают воду из воздуха. То же касается окружающей среды. При этом объем увеличивается, дерево набухает. Что касается засушливого периода, то в это время деревянные изделия усыхают и уменьшаются в размерах.

Это неприятный для строительства факт. Поэтому следует обеспечить как следует раньше надежную защиту для древесины, чтобы не было проблем со всем строением из-за скачков показателей влажности.

Для того чтобы снизить влагопоглощаемость материала, используют специальные гидрофобизаторы. Составы, которые образуют на поверхности пленку, действуют недолго, поэтому в случае их использования обработку периодически повторяют.

Более стойкую защиту обеспечивают составы, которые проникают в поры древесины. В этом случае образуется долговечный барьер.