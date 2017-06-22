Какие виды брелков бывают?

Этот аксессуар несмотря на свои размеры в глаза бросается сразу. По нему многое можно узнать о его обладателе. Само слово «брелок» из французского языка и переводится как «амулет». Это совсем не случайно.Эта вещица, которая оказывается в ваших руках каждый день, такая маленькая, такая изящная, что хочется воспринимать ее как украшение. Но не стоит относится к брелоку, как красивой безделушке, что болтается на связке с ключами.

Изготовление брелков на заказ может стать очень выгодным бизнесом. Такое изделие всегда востребовано.

Их приобретают туристы. Туристический бизнес делает довольно популярными изображения достопримечательностей и разных памятников.

Это отличный подарок на корпоративном празднике, сувенир для партнеров и клиентов, если на нем изображена символика компании.

Он служит знаком внимания, если содержит изображения романтических элементов: сердечек, ангелочков, цветов, именных надписей и любовных посланий, даже китайских иероглифов.

Какие они бывают?

Почти каждый их нас носит брелок в кармане, сумке или барсетке. Он и послужит украшением, и дополнительно выполнит определенную функцию:

флешка,

рулетка,

гаджет,

автомобильный брелок с сигнализацией.

Зайдите в любой магазин и вас обязательно поразит разнообразие этих аксессуаров любых разновидностей. И вы всегда выберете себе именно такой, что отвечает вашему мировоззрению. От недорогих милых безделушек до стоящих вещей, инкрустированных драгоценными камнями, даже изготовленных из дорогих металлов.

А каких только форм ни встретится: оружие, ручка, фонарик, блокнотик, игрушка и много чего еще. При этом, брелки могут быть изготовлены из самых разных материалов. В ход идут:

дерево,

пластик,

керамика,

оргстекло,

металлы,

мех.

При производстве каких-то из них используют благородные металлы, которые, к тому же еще и недешевы. Для поддержания имиджа человека небедного они подходят более всего. Иногда на них наносят именную гравировку или какую-нибудь символику (гербы, эмблемы), инкрустируют драгоценными камнями, даже воспроизводят фотографию.

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