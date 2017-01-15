Какие виды товаров можно приобрести в интим магазине?

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Сексуальные игрушки. Эротическое белье. Гели. Смазки. Устройства, благодаря которым можно увеличить мужской половой орган.

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Сексуальные игрушки применяют для усиления полового влечения и увеличения и достижения более яркого оргазма.

К данному типу относят

Фаллоимитаторы, они в точности повторяют мужской член в возбужденном состоянии. Для достижения удовольствия применяются как женщинами, так и мужчинами. В конструкцию фалоса встроено специальное устройство, которое способно вызывать вибрацию различной частоты. Также существует страпон – это модель фалоимитатора, которая фиксируется на теле человека. В данной ситуации каждая женщина обладает возможностью ощутить себя на месте мужчины. Для всех любителей определенных ощущений можно приобрести ассортимент игрушек для ануса. К ним относятся специальные пробки, анальные фаллоимитаторы, при помощи которых достигаются разного вида яркие ощущения. Женщины могут выбрать устройство для стимуляции клитора при его использование достичь особого удовольствия можно самостоятельно. Для мужчин можно приобрести дополнительные насадки или кольца, которые фиксируются на мужской член. Благодаря таким элементам значительно усиливается эрекция. Отдельным видом товара идут «вагинальные шарики». При их использовании каждая женщина сможет достигнуть оргазма в любом удобном для нее месте. Для тех, кто желает на время увеличить размер груди или пениса продаются специальные вакуумные помпы и мази. Для мужчин, у которых отсутствует подружка, предлагаются ассортимент различных кукол. Выполнены они в натуральную величину из материала, который имитирует натуральную кожу. Дополнительно куклы могут быть украшены различными эротическими элементами. Так же в интим магазинах у вас будет возможность приобрести костюмы для ролевых игр.