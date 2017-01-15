Какие виды товаров можно приобрести в интим магазине?
В первую очередь следует понимать, что все товары делятся на мужские и женские.
Весь предоставляемый ассортимент можно условно разделить на группы.
- Сексуальные игрушки.
- Эротическое белье.
- Гели.
- Смазки.
- Устройства, благодаря которым можно увеличить мужской половой орган.
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Сексуальные игрушки применяют для усиления полового влечения и увеличения и достижения более яркого оргазма.
К данному типу относят
- Фаллоимитаторы, они в точности повторяют мужской член в возбужденном состоянии. Для достижения удовольствия применяются как женщинами, так и мужчинами. В конструкцию фалоса встроено специальное устройство, которое способно вызывать вибрацию различной частоты.
- Также существует страпон – это модель фалоимитатора, которая фиксируется на теле человека. В данной ситуации каждая женщина обладает возможностью ощутить себя на месте мужчины.
- Для всех любителей определенных ощущений можно приобрести ассортимент игрушек для ануса. К ним относятся специальные пробки, анальные фаллоимитаторы, при помощи которых достигаются разного вида яркие ощущения.
- Женщины могут выбрать устройство для стимуляции клитора при его использование достичь особого удовольствия можно самостоятельно.
- Для мужчин можно приобрести дополнительные насадки или кольца, которые фиксируются на мужской член. Благодаря таким элементам значительно усиливается эрекция.
- Отдельным видом товара идут «вагинальные шарики». При их использовании каждая женщина сможет достигнуть оргазма в любом удобном для нее месте.
- Для тех, кто желает на время увеличить размер груди или пениса продаются специальные вакуумные помпы и мази.
- Для мужчин, у которых отсутствует подружка, предлагаются ассортимент различных кукол. Выполнены они в натуральную величину из материала, который имитирует натуральную кожу. Дополнительно куклы могут быть украшены различными эротическими элементами.
- Так же в интим магазинах у вас будет возможность приобрести костюмы для ролевых игр.
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