Какие волосы подобрать для наращивания?

Наращивание волос стало популярной тенденцией на сегодняшний день. Девушки хотят выглядеть привлекательнее и женственнее, а какая же красота без длинных роскошных волос.

Однако перед тем как бежать на процедуру к мастеру, следует выбрать волосы для наращивания правильно, об этом мы и поговорим в этой статье чуть ниже. Перейдя по ссылке http://prinhouse.ru/ можно узнать, как подобрать волосы для наращивания.



Несколько нюансов, которые следует учитывать при выборе волос для наращивания:

Славянские волосы изготовлены в таких странах, как Россия, Белоруссия, Украина. Такие волосы принять считать самыми хорошими, так как они имеет качественную текстуру, при их изготовлении учитывают все правила и нюансы, а так на ощупь они очень гладкие и шелковистые. Такие волосы можно наращивать от семи до восьми раз, не придется каждый раз тратиться на новые волосы. Так как данные пряди считаются элитными, то производят их в ограниченном количестве, соответственно цена на них выше всех остальных. Южнославянские волосы по структуре жестче, чем славянские, так как такие волосы смешиваются с южной областью государств, а у людей там структура волос грубее, однако остальная часть славянская, поэтому немного смягчает общую картину прически. Данные волосы подвергаются специальной обработки с помощью профессионального состава, но вы можете не переживать, так как в том составе нет никаких вредных примесей опасных для здоровья человека. Такой тип волос прослужит вам от пяти до восьми месяцев, а это не так много, так как за этот период вы сделаете лишь две коррекции. Европейские волосы используют для пучков, однако к их изготовлению подходят основательно и учитывают все необходимые нюансы, мало того из стригут по специальной технологии, благодаря которой волосы не путаются между собой. Для того, чтобы они сохраняли прекрасный внешний вид их обрабатывают специальным составом на основе силикона. Цена достаточно приемлемая на данный тип волос, однако больше одного наращивания они не выдержат. Азиатские волосы самые бюджетные из всех, и качество оставляет желать лучшего. Волосы не отвечают тем стандартам, которые предъявляют девушки нашей страны, мало того они сильно путаются и расчесываются с трудом.