Какие юридические услуги предоставляет адвокат?

В современной жизни часто приходится сталкиваться с необходимостью обратиться к юридическим услугам адвоката. Повод может быть любым:

взыскать долг с соседа за причинение вреда имуществу;

восстановиться на работе после незаконного увольнения;

отказ страховой компании от выплат после ДТП и т.п.

В подобной ситуации адвокат просто необходим. Иногда квалифицированная консультация может значительно ускорить благополучное разрешение вашего дела.

Есть случаи (финансовые и имущественные споры), когда малейшая ошибка может вам слишком дорого стоить. Адвокат способен стать тем щитом, что оградит вас от временных и моральных потерь, а в результате проеденной им правовой работы спор будет урегулирован с максимально благоприятным исходом.

А если возбуждено уголовное дело, и на карте не только финансовое благополучие, но и свобода, а то и жизнь, только адвокат станет единственным лицом, обладающим законным правом на защиту обвиняемого и подозреваемого, и противостоящим системе органов уголовного преследования.

Вам нужен адвокат? На сайте www.ka-soglasie.ru можно получить информацию о московской городской коллегии адвокатов Согласие.