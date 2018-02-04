Какие юридические услуги предоставляет адвокат?

mavit
Автор: mavit Февраль 4, 2018 23:03

Какие юридические услуги предоставляет адвокат?

В современной жизни часто приходится сталкиваться с необходимостью обратиться к юридическим услугам адвоката. Повод может быть любым:
взыскать долг с соседа за причинение вреда имуществу;
восстановиться на работе после незаконного увольнения;

 

отказ страховой компании от выплат после ДТП и т.п.
В подобной ситуации адвокат просто необходим. Иногда квалифицированная консультация может значительно ускорить благополучное разрешение вашего дела.
Есть случаи (финансовые и имущественные споры), когда малейшая ошибка может вам слишком дорого стоить. Адвокат способен стать тем щитом, что оградит вас от временных и моральных потерь, а в результате проеденной им правовой работы спор будет урегулирован с максимально благоприятным исходом.
А если возбуждено уголовное дело, и на карте не только финансовое благополучие, но и свобода, а то и жизнь, только адвокат станет единственным лицом, обладающим законным правом на защиту обвиняемого и подозреваемого, и противостоящим системе органов уголовного преследования.
Вам нужен адвокат? На сайте www.ka-soglasie.ru можно получить информацию о московской городской коллегии адвокатов Согласие.

 

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mavit
Автор: mavit Февраль 4, 2018 23:03
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