Каким образом можно избавиться от изжоги?

Каждый знаком с ситуацией, когда возникает жгучая пекущая боль, в области живота постепенно поднимающаяся вверх в область шеи. Такое состояние приносит не только дискомфорт и неприятные ощущения. В некоторых ситуациях люди ощущают даже пекущий болевой синдром.

Данный симптом достаточно неприятен, но опасности не представляет, но опасной может быть причина, которая вызывает такое состояние. На сайте http://fragmed.ru можно узнать, как избавиться от изжоги.

Причины, которые могут вызвать изжогу

Беременность. Избыточный вес, ожирение. Быстрый прием пищи. Продукты, которые вызывают мышечное торможение сокращения пищевода. Ряд медикаментозных средств. Кроме того многие заболевания, как в остром, так и в хроническом проявлении могут вызвать чувство изжоги.

Если вас часто мучают данные приступы, постарайтесь проконтролировать, после каких фактов происходят проявления изжоги.

Для того чтобы от нее избавится

Полностью откажитесь от продуктов содержащих консервантов. Приправ и специй. Цитрусовых. Крепкого кофе. Жареных блюд. Пищу принимайте часто, но мелкими порциями. Если у вас ожирение займитесь своим весом и приведите его в порядок. Полностью откажитесь от напитков, которые вызывают повышения кислотности.

В том случае если у вас начался приступ его можно погасить следующими способами

Следует выпить стакан молока. Съешьте продукты, в состав которых входит крахмал. Это может быть сырой картофель, банан, сухарь. Всеми известный народный метод. Это столовая, пищевая сода. Можно использовать только в редких случаях и тем, кто не страдает язвенными болезнями или гастритом. Прекрасно справляется с приступами изжоги натуральный травяной чай из ромашки, мелисы, имбиря. Прекрасно помогает стакан теплой минеральной воды. Выпейте чайную ложку оливкового или льняного масло. Съешьте семечки. Они относятся к маслосодержащим продуктам. Если из всего перечисленного у вас нет под рукой, употребите натуральный мед.

Кроме неродных натуральных средств, в каждой аптеке можно приобрести лекарственные средства, которые справятся с неприятными проявлениями.