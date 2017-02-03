Каким образом можно избавиться от изжоги?
Каждый знаком с ситуацией, когда возникает жгучая пекущая боль, в области живота постепенно поднимающаяся вверх в область шеи. Такое состояние приносит не только дискомфорт и неприятные ощущения. В некоторых ситуациях люди ощущают даже пекущий болевой синдром.
Данный симптом достаточно неприятен, но опасности не представляет, но опасной может быть причина, которая вызывает такое состояние. На сайте http://fragmed.ru можно узнать, как избавиться от изжоги.
Причины, которые могут вызвать изжогу
- Беременность.
- Избыточный вес, ожирение.
- Быстрый прием пищи.
- Продукты, которые вызывают мышечное торможение сокращения пищевода.
- Ряд медикаментозных средств.
- Кроме того многие заболевания, как в остром, так и в хроническом проявлении могут вызвать чувство изжоги.
Если вас часто мучают данные приступы, постарайтесь проконтролировать, после каких фактов происходят проявления изжоги.
Для того чтобы от нее избавится
- Полностью откажитесь от продуктов содержащих консервантов.
- Приправ и специй.
- Цитрусовых.
- Крепкого кофе.
- Жареных блюд.
- Пищу принимайте часто, но мелкими порциями.
- Если у вас ожирение займитесь своим весом и приведите его в порядок.
- Полностью откажитесь от напитков, которые вызывают повышения кислотности.
В том случае если у вас начался приступ его можно погасить следующими способами
- Следует выпить стакан молока.
- Съешьте продукты, в состав которых входит крахмал. Это может быть сырой картофель, банан, сухарь.
- Всеми известный народный метод. Это столовая, пищевая сода. Можно использовать только в редких случаях и тем, кто не страдает язвенными болезнями или гастритом.
- Прекрасно справляется с приступами изжоги натуральный травяной чай из ромашки, мелисы, имбиря.
- Прекрасно помогает стакан теплой минеральной воды.
- Выпейте чайную ложку оливкового или льняного масло.
- Съешьте семечки. Они относятся к маслосодержащим продуктам.
- Если из всего перечисленного у вас нет под рукой, употребите натуральный мед.
Кроме неродных натуральных средств, в каждой аптеке можно приобрести лекарственные средства, которые справятся с неприятными проявлениями.
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