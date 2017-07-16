Каким образом можно разнообразить свою сексуальную жизнь?

Долгое совместное проживание семейной пары часто приводит к тому, что теряется интерес к интимной жизни. Поэтому возникает желание что-то изменить. Многие обращаются за помощью к психологам, посещают врачей. Есть несколько простых советов, которые помогут наладить интимные отношения.

Рекомендации

Сексологи советуют подобрать любые из десяти простых способов:

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Для начал стоит просто воздержаться. Это не означает, что отношений быть не должно. Можно сделать легкий массаж, оказать внимание в виде ласк, чтоб найти еще неизведанные места.

Внешние изменения. Пара за время нахождения рядом друг с другом привыкает к тому, как каждый из них выглядит. Поэтому можно сделать прическу, одеться, пойти на свидание. Как правило, встреча заканчивается бурным сексом.

Неожиданность часто играет положительную роль в этой ситуации. Можно просто прошептать любимому человеку приятные слова и сообщить о желании. Такой подход практически никого не оставляет равнодушным. Поэтому близость может случиться в любом месте квартиры.

Можно разнообразить жизнь игрой. Часто партнеры не сообщают о своем желании получить удовольствие с медсестрой, пожарным. Это поможет ближе узнать друг друга.

Стоит изменить место для секса. Не нужно постоянно делать это в постели. Заниматься любовью можно абсолютно в любых местах.

Мужу точно понравиться, если его женщина будет мерять нижнее полупрозрачное белье, очаровательные комплекты. А так как дотронуться в магазине нельзя, то это вызовет желание.

Не лишним будет признаться мужу на улице, что на теле нет нижнего белья. Ему точно захочется быть рядом и прикасаться к телу.

Встретить любимого человека можно в одном фартуке. А в холодное время надеть шубу на нижнее белье. Когда он придет с работы, ему можно предложить убедиться в отсутствии одежды.

Чтобы сексуальная жизнь стала разнообразной, не нужно прилагать много усилий. Главное – желание. А мокрая футболка сделает свое дело.

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