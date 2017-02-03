Каким образом происходит гидроизоляция бетона?

Для того чтобы внушительно увеличить срок действия бетонных строений, с успехом используется такой действенный метод как гидроизоляция бетона.

Сам материал отличается пористой структурой. Благодаря этому, он с легкостью может впитывать влагу. Прочность и другие подобные характеристики бетона снижаются со временем на фоне присутствия во влаге солей. В результате наблюдаются микротрещины, а также грибковая плесень. Для того чтобы произвести изоляцию бетона, защитить от воздействия влаги, добавляют специальные присадки и добавки в раствор бетона во время производства этого материала. Также возможна установка на поверхность бетона материалов гидроизоляционного действия.

Изоляция бетона может быть вертикальной либо горизонтальной. В первом случае цель — оградить материал от воздействия воды — подземной и дождевой. В этом случае с успехом используют окрасочную гидроизоляцию. Проводится покрытие рулонными материалами в много слоев. Это может быть рубероид или стеклорубероид. В список следует добавить гидростеклоизол и гидроизол. Также возможна штукатурная гидроизоляция. Это покрытие в множество слоев растворами — полимербетонным и полимерцементным. Важно, чтобы те или иные виды гидрозащиты были хорошо сцеплены с поверхностью из бетона.

Горизонтальная изоляция бетона помогает предохранять бетонные покрытия от капиллярной влаги. Здесь уместна инъекционная гидроизоляция, которая заключается во введении специальных веществ в швы под действием давления. То же касается трещин в строительных конструкций из бетона. Пропиточная гидроизоляция образует кристаллы. Они заполняют трещины. то же касается пустот внутри бетона.

Если обратиться к специалистам, то они быстро и качественно выполнят все необходимые работы касаемо гидроизоляции бетона. Для того чтобы гидроизоляция была максимально надежной, понижают уровень подземных вод ниже, чем находится уровень установки изоляции. Проводится очистка поверхности бетона, ее просушивание. Важно соблюдать технологии установки, в зависимости от того, какой вид защиты был выбран. Способы, которые используют для установки гидроизоляции, взаимозаменяемы. Их можно применять в индивидуальном порядке к тому или иному строению.