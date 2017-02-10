Какова процедура оформления займа?

Если к вам обратились партнеру по бизнесу с просьбой занять определенную сумму денег, следует в первую очередь составить договор. Это нормативный официальный документ, при помощи которого регулируются отношения.

Заключая сделку, следует знать, что существует несколько видов займа

Сделка, которая заключается с юридическим лицом и предпринимателем. Между физическими лицами. Между юридическим и физическим лицом. Сделка, совершенная между юридическими лицами.

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Многие заключают договор в устной форме. Это достаточно рискованный шаг, но такие сделки также имеют юридическую силу. Но гарантии возврата даже при судебном вмешательстве практически нет.

Один из распространенных вариантов – это долговая расписка. Она удобна в том случае если нет время на заверение официального договора в нотариальной конторе. Не забывайте, что расписка пишется только в одностороннем порядке, без каких либо копий, для другого партнера. Единственный недостаток – это возможность потери. В таком случае сделку можно считать просто устной договоренностью, что впоследствии может привести к определенным проблемам.

В том случае, если вы желаете избежать проблем, обязательно заключите договор. Он может составляться в универсальной письменной форме или заверяется у нотариуса.

Во время его оформления обязательно следует отмечать следующие пункты

Место оформления и дату когда была заключена сделка. Обязательно напишите все кантатные данные двух сторон. В том случае если сделка закачается с частным предприятием или компанией обязательно укажите полное название, юридический адрес и все данные директора. Для физического лица достаточно будет паспортных данных. Обязательным пунктом отметьте сумму финансовых средств, которые вы даете в долг. Сумму пишите не только цифрами, но и прописью. Обязательно ответьте график и порядок возврата. В пункте «права и обязанности» укажите точный срок, в который заемщик обязуется вернуть деньги.