Каковы этапы обслуживания холодильного оборудования?

Холодильное оборудование – это технически сложные товары, требующие профессионального обслуживания, текущего содержания и контроля работы со стороны сервисной компании.

Техническое обслуживание холодильного оборудования представляет собой комплекс работ, направленных на обеспечение бесперебойной работы холодильных агрегатов на территории заказчика. Заказчиком услуг может выступать, как юридическое лицо (предприятия, организации, предприниматели), так и физическое (частное) лицо, которое приобрело холодильное оборудование с целью эксплуатации.

В технической документации, прилагаемой к холодильному оборудованию, изложены правила содержания агрегатов, в том числе и в части технического контроля качества.

В зависимости от срока эксплуатации оборудования, техническое обслуживание подразделяется на 2 этапа:

Гарантийное обслуживание;

Текущее обслуживание.

В течение гарантийного срока, определенного изготовителем, ремонт оборудования осуществляется на безвозмездной основе. По истечении этого срока потребитель должен оплатить стоимость услуг компании, осуществляющей ремонт и содержание холодильного оборудования.

Следует отметить, что в связи с тем, что холодильное оборудование включено в перечень технически сложных товаров, дефекты качества, которые обнаружены по истечении гарантийного срока, но в разумный срок, обязывают производителя заменить оборудование на другое, соответствующее аналогичному по стоимости и назначению.

Какие работы включает техническое обслуживание:

Контроль технического состояния товара;

Проверка комплектности товара;

Осмотр на предмет отсутствия механических повреждений;

Проверка прочности и надежности крепления;

Проверка защитного заземления;

Контроль электронных соединений и электроаппаратуры;

Проверка конденсата;

Проверка освещения;

Очистка холодильной машины;

Контроль герметизации соединений;

Настройка температурного режима и другие работы.

К работе и уходу за холодильным оборудованием получают доступ только лица, которые освоили программу технического обучения и успешно прошли инструктаж по технике безопасности.