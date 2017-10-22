Какую мебель выбрать для спальни?

Для того чтобы в доме создать прекрасную атмосферу, необходимо правильно подобрать мебель. Особенно важно правильный выбор мебели спальни. Ведь в этой комнате мы проводим наш отдых, набираем новые силы и готовимся к новому дню, поэтому очень важно выбрать комфортабельную, качественную и, естественно, стильную мебель. Заказать самые разные модели можно в INMYROOM – интернет-магазин, в котором можно все подобрать для обустройства интерьера.

Интерьер спальной комнаты в себе включает достаточно небольшое количество предметов мебели, однако к их выбору, все же, нужно подходить серьезно. Ученые утверждают, что интерьер спальной комнаты и выбранные цветовые гаммы напрямую влияют на настроение и психику человека. Для спальной комнаты следует выбрать мебель в спокойных, не раздражающих тонах. Если вы предпочитайте классический стиль, то можете отдать предпочтение мебелью в коричневом или кремовом цвете. Производители предлагают большой выбор спальной мебели в самых разных дизайнерских и цветовых решениях, так что сегодня каждый сможет подобрать продукцию по душе. Но, если у вас маленькая спальная комната, то всегда можно заказать индивидуальные модели по индивидуальным параметрам. Такая мебель максимально гармонично и красиво вписывается в обстановку комнаты. Подбирая мебель для спальной комнаты, необходимо обращать внимание на такие факторы, как:

цвет;

размер;

удобства;

функциональность;

материал;

экологичность.

Особое внимание следует уделять выбору кровати. Самыми прочными и выносливыми материалами для кровати являются металл и дерево. Основание кровати также имеет значение. Обращайте внимание на то, чтобы основание было из гибких ламелей, а не из пружин или сетки. Матрас должен быть твердым и упругим, желательно для профилактики выбрать ортопедические матрасы, которые держат позвоночник в правильном положении. Гардероб спальни должен быть функциональным и вместительным. Желательно заказать моде с большим количеством шкафчиков. Внешний вид мебели следует выбрать в зависимости от созданного интерьера комнаты.

Вконтакте Одноклассники Twitter Facebook Google+