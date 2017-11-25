Какую ткань выбрать для штор?

mavit
Автор: mavit Ноябрь 25, 2017 15:53

Какую ткань выбрать для штор?

Сделать красивый интерьер помещения можно с помощью красивых портьер и драпировок. Привлекают внимание шторы в Воронеже, представленные различными видами материалов. Комната станет стильной, современной, уютной.

Выбор ткани
Оформить декор можно с помощью красивых штор. Без них окно будет незаконченным. Шторы делают помещение уютным, комфортным. Если правильно подобрать ткань, она подчеркнет все достоинства комнаты.
Помогут в выборе несколько простых правил:
При выборе цвета важно подобрать оттенок, который отлично сочетается с мягкой мебелью. Чтобы сделать комнату прохладной, необходимо повесить в комнате тяжелые шторы из синего, серого цвета. Солнечной помещение получится с изделиями из легкого материала желтого, оранжевого оттенка. Чтобы она не сливались с мебелью, необходимо выбирать шторы на тон светлее или темнее.
Имеет значение ткань и рисунок на ней. Зрительно увеличить помещение можно за счет горизонтальной полоски, если в комнате низкие потолки, необходимо выбирать вертикальную разметку. Актуальными являются шторы в клетку. Выбранная ткань должна выглядеть красиво днем и вечером.
Если в комнате слабое освещение, шторы должны напоминать солнечные или песочные цвета. А для светлой комнаты выбирают тяжелый материал, через который свет проходить не будет.
Важное значение имеет назначение и особенности помещения. Кухонные занавески выбирают с грязеотталкивающим покрытием. Материал должен быть легким, практичным, быстро стираться и сохнуть.
В спальню и гостиную подойдут шторы из плотной дорогой ткани. Для этого производители радуют льняными изделиями, шелковыми, бархатными, хлопковыми. Последний вариант не подходит для декора с юго-западной стороны. Иначе изделие быстро выгорит, находясь под воздействием солнца. Самые практичные модели из синтетики и полусинтетики. Они долго сохраняют цвет и легко стираются.
Огромный выбор материалов позволяет выбрать удобный вариант штор для любой комнаты. Можно экспериментировать с яркими цветами, соединением нескольких видов ткани. Это может быть тюль, легкий шелк, сетка. В качестве декора используют цветы из лент и бисера.

 

 

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 25, 2017 15:53
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