Какую ткань выбрать для штор?

Сделать красивый интерьер помещения можно с помощью красивых портьер и драпировок. Привлекают внимание шторы в Воронеже, представленные различными видами материалов. Комната станет стильной, современной, уютной.

Выбор ткани

Оформить декор можно с помощью красивых штор. Без них окно будет незаконченным. Шторы делают помещение уютным, комфортным. Если правильно подобрать ткань, она подчеркнет все достоинства комнаты.

Помогут в выборе несколько простых правил:

При выборе цвета важно подобрать оттенок, который отлично сочетается с мягкой мебелью. Чтобы сделать комнату прохладной, необходимо повесить в комнате тяжелые шторы из синего, серого цвета. Солнечной помещение получится с изделиями из легкого материала желтого, оранжевого оттенка. Чтобы она не сливались с мебелью, необходимо выбирать шторы на тон светлее или темнее.

Имеет значение ткань и рисунок на ней. Зрительно увеличить помещение можно за счет горизонтальной полоски, если в комнате низкие потолки, необходимо выбирать вертикальную разметку. Актуальными являются шторы в клетку. Выбранная ткань должна выглядеть красиво днем и вечером.

Если в комнате слабое освещение, шторы должны напоминать солнечные или песочные цвета. А для светлой комнаты выбирают тяжелый материал, через который свет проходить не будет.

Важное значение имеет назначение и особенности помещения. Кухонные занавески выбирают с грязеотталкивающим покрытием. Материал должен быть легким, практичным, быстро стираться и сохнуть.

В спальню и гостиную подойдут шторы из плотной дорогой ткани. Для этого производители радуют льняными изделиями, шелковыми, бархатными, хлопковыми. Последний вариант не подходит для декора с юго-западной стороны. Иначе изделие быстро выгорит, находясь под воздействием солнца. Самые практичные модели из синтетики и полусинтетики. Они долго сохраняют цвет и легко стираются.

Огромный выбор материалов позволяет выбрать удобный вариант штор для любой комнаты. Можно экспериментировать с яркими цветами, соединением нескольких видов ткани. Это может быть тюль, легкий шелк, сетка. В качестве декора используют цветы из лент и бисера.