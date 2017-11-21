Караченцову назначили химиотерапию

Медики сказали близким актера, что он неоперабелен

Близкие артиста приняли решение, что Николай Петрович будет бороться с раком в России

Месяц назад врачи Склифа обнаружили у 73-летнего Николая Караченцова опухоль в левом легком. Недавно в интернете появилась информация: мол, у актера начались метастазы в лимфоузлах. Медики отмечают, что в таких случаях операция исключена. Близкие артиста приняли решение, что Николай Петрович будет бороться с раком в России.

— У Николая Петровича уже начался курс химиотерапии. Лечимся в Москве, — рассказала «КП» жена Николая Петровича Людмила Поргина. — Операцию Коле действительно не будут делать. Отказались. Ему тяжело будет вынести такое вмешательство: операция тяжелая, кровавая. А восстановление после нее еще более тяжкое. Нам объяснили, что такая операция очень опасна для Николая Петровича. Он может ее не перенести.

Коля настроен на борьбу. А я в конце ноября улечу на Гоа — отмечать свой день рождения (24 ноября Людмиле Андреевне исполнится 69 лет. — Ред.). Буду праздновать на берегу Индийского океана, среди шумных тамтамов, цветов и лобстеров. Ноги будут в море, а попка на песке (смеется). С подругами лечу.

— Николай Петрович тоже будет рядом?

— Нет, Коленька здесь, в Москве, останется. Врачи запретили мужу такие долгие перелеты. В его состоянии это слишком резкая перемена климата. Меня всего неделю не будет. Поплаваем, отпразднуем — и домой. У Коли тоже недавно был день рождения. Он просил подарить ему джип, потому что наша машина совсем старенькая, но у нас пока нет на это денег. Все средства уходят на лечение… Рада, что муж не теряет оптимизма, сегодня спросил у меня: «Где коньяк, где билеты в театр?» Я обещаю ему, что все будет. Потом снова поинтересовался, когда у него джип новый появится. Я ему говорю: «Весной, Коленька, весной!»

Я себе и мужу только здоровья желаю, чтобы выдержать эту борьбу, дожить до победы. Главное, что мы любим другу друга. А значит, победим.

Николая Караченцова спасают от рака греческие монахи

Два месяца назад стало известно, что у народного артиста России Николая Караченцова диагностирован рак. Месяц назад состояние актера ухудшилось и он даже был госпитализирован госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, где врачи подтвердили что у него онкология части легкого с метастазами в лимфоузле. (подробности)

Жена Николая Караченцова Людмила Поргина: У Коли рак, но уверена — люди нас не оставят

— Людмила Андреевна, как готовитесь ко дню рождения мужа?

— Думаю, будет ужин в ресторане «Актер». Позовем друзей, композиторов, сценаристов, режиссеров. Будем читать стихи, петь песни… (подробности)

Жена Николая Караченцова: Врачи сказали, что будем бороться «химией», а потом, возможно, делать операцию

Сообщение о том, что у актера Николая Караченцова врачи подозревают рак легких, огорчило многочисленных поклонников талантливого и мужественного артиста. Только этого не хватало! Уж сколько раз он попадал в больницу за последние годы, на днях выписался из «НИИ скорой помощи им.Склифосовского». (подробности)

Врачи: «Состояние Николая Караченцова тяжёлое!»

В начале недели 72-летнего Николая Караченцова положили в больницу.

Сын актёра адвокат Андрей Караченцов делился с «КП», мол, Николая Петровича отправили на плановое обследование.

Между тем, информационные агентства сообщили об ухудшении состояния Николая Караченцова. (подробности)