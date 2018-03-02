Карина Кокс заступилась за мужа, оскорбившего Ольгу Бузову

mavit
Автор: mavit Март 2, 2018 05:45

Карина Кокс заступилась за мужа, оскорбившего Ольгу Бузову

Бывшая солистка группы «Сливки» заявила, что никому не позволит критиковать поступки супруга

Карина Кокс заступилась за мужа, оскорбившего Ольгу Бузову

Бывшая солистка группы «Сливки» заступилась за своего мужа, который нелестно высказался о Бузовой.

На днях Эдуард Магаев, он же DJ MEG высказался в адрес Ольги Бузовой, назвав ведущую «Дома-2» «животным» и «дворнягой». Артистка не ожидала, что мужчины могут позволить себе проявлять себя по-хамски по отношению к ней. И написала обращение, в котором заявила, что в шоке от того, что мужчины могут опуститься до таких оскорблений.

Эдуард ответил тут же, записав видеообращение, в котором рассказал, что уже извинился перед Ольгой и еще раз публично попросил прощения за неприятные слова. Тем не менее, мужчина не понимает, почему девушка до сих пор обижается и выносит это на всеобщее обсуждение.

«Ольга Бузова, не верю, что обращаюсь в тебе. Твой последний пост я не понимаю, зачем — это лишнее. Два дня назад извинялся за эту шутку, оскорбление в твой адрес. Менеджеры поговорили, все решили. Я не понимаю, зачем тебе нужна эта волна. Я вышел за рамки. Не обижайся, если можешь, не держи зла, мне не по кайфу, что я сделал. Извини», — обратился музыкант

Но если сама звезда дальше скандал раздувать не стала, то поклонникам, похоже, извинения диджея не устроили и они пришли на страничку к его супруге- Карине Кокс, чтобы и ей тоже высказать свои претензии.

Экс-солистка группы «Сливки» посоветовала поклонникам Бузовой следить за высказываниями своих мужей, а ее оставить в покое. Она полностью поддержала любимого и сообщила, что не намерена его критиковать и отчитывать. Более того, певица пригрозила заблокировать доступ к своей странице тем, что продолжит осуждать ее избранника.

«В данной ситуации О.Б. взяла на себя роль жертвы, видно необходимо человеку прожить данный опыт, поэтому, пожалуйста, напитывайте О. сочувствующими комментариями на ее странице. И третье (важное), мой муж является для меня самым лучшим мужчиной во в всем мире и за критику в его адрес все, конечно же, отправляются в дремучий бан, я тоже знаю, где эта кнопка», — написала Карина в микроблоге, правда, потом удалила публикацию.

Напомним, на днях начинающую певицу Ольгу Бузова оскорбил резидент Comedy club Андрей Скороход, когда опубликовал в сети картинку, которую как подсчитала звезда оскорбляет ее. Она назвала Глебати (сценическое имя комика) «недомужчиной» и заявила, что дальше будет разговаривать с обидчиком только в суде. Его попытки извиниться ни к чему не привели.

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mavit
Автор: mavit Март 2, 2018 05:45
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  • Платон

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    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

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