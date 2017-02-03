Картинам великого Айвазовского угрожает плесень

А могилу мариниста в Феодосии размывают подземные воды

В Крыму Айвазовский писал морские пейзажи и занимался батальной живописью.

Картинная галерея имени Ивана Айвазовского летом отметит 200-летие со дня рождения великого художника. Но вместо того, чтобы готовится к празднику, феодосийцы переживают из-за угрозы, нависшей над наследием мариниста.

Картины, которые находятся в галерее, могут сгнить. В здании протекает крыша, стены уже начали покрываться плесенью. Кроме того, по швам трещит, а вернее начала плыть могила художника. Подземные воды размывают грунт.

200 миллионов — это колоссальная сумма!

Великий художник родился, жил и умер в Феодосии. Его картинная галерея, которую он завещал родному городу, хранит более 10 тысяч полотен художников-маринистов, из них 416 принадлежат кисти самого мастера. А сейчас они — под угрозой.

Чтобы спасти великое достояние, нужно больше 200 миллионов рублей. А это почти половина городского бюджета Феодосии! Такую сумму местные власти говорят, самостоятельно осилить не смогут. Нужна помощь республики Крым и федерального бюджета.

— Нельзя допустить ухудшения состояния здания галереи. Мы уже не пускаем посетителей в часть помещений, потому что там плесень уже по стенам идет. Вот-вот начнут осыпаться витражные стекла, — встревожен глава администрации Феодосии Станислав Крысин. — 200 млн рублей — эта общая сумма, которая нужна на противоаварийные и реставрационные работы. В этом году реставрацию сделать мы вряд ли сможем, но намерены провести противоаварийные работы, в первую очередь отремонтировать крышу, чтобы не допустить попадания влаги внутрь помещений и фундамента. Но вопрос упирается в деньги.

Иван Айвазовский умер в Феодосии в 82 года.

«Художник завещал галерею городу»

Минкультуры Крыма предлагает помочь решить проблему быстрее — если город передаст галерею в ведение министерства, деньги могут быть изысканы из республиканского бюджета (но, скорее всего, и при таком раскладе будет выделена не вся сумма, такие средства и республике — не по карману). Власти Феодосии категорически против такого поворота дел.

— Айвазовский перед смертью передал все свое имущество городу, мы не можем оспорить завещание и передать его наследие на баланс республики, вопрос закрыт, — непреклонен Крысин.

Склеп мастера подмывают подземные воды

Остро нуждается в реставрации и могила знаменитого художника. По словам городских властей, возникла проблема с грунтовыми водами — склеп с прахом Айвазовского и его жены может «поплыть», уже начали расходиться швы. Влагу оттуда нужно откачивать. В какую сумму могут обойтись противоаварийные работы и реставрация, пока неизвестно. Для начала нужно провести проектно-изыскательские мероприятия. А только они обойдутся в 23 миллиона рублей!

СПРАВКА «КП»

Иван Константинович Айвазовский (29 июля 1817 — 2 мая 1900) — всемирно известный российский художник-маринист, автор картин, посвященных истории отечественного флота, служил в должности живописца Главного морского штаба. На этом посту Айвазовский сделал уникальную для творческого человека карьеру — стал действительным тайным советником, что согласно Табели о рангах соответствовало чину адмирала.

Айвазовский умер в Феодосии в возрасте 82-х лет.