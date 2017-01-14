Каскадер из Башкирии: Одну сцену в «Викинге» могли снимать целую неделю

Роберт Елкибаев работал в паре с Данилой Козловским и Владимиром Епифанцевым

Работа каскадера — и трудна, и опасна

— В прокат вышел фильм «Викинг», к которому вы приложили руку в прямом смысле – учили именитых актеров фехтовать. Как считаете, они справились?

— Мы работали под руководством нашего соотечественника Айдара Закирова. Актеров особо учить и не приходилось, скорее – поправлять: корректировали шаг, мах, удар, стойки. На подготовку к съемочному процессу ушел месяц: с конца января до начала марта 2015 года. Фильм, кстати, задержался с выходом в свет. Переговоры начались еще в 2012 году, и планировалось начать съемки в 2013, но потом курс доллара подскочил, и фильм с миллиардным бюджетом заморозился.

— Говорят, что вы до сих пор не видели готовый фильм, это правда?

— Я сейчас в Башкирии, приехал с супругой Лилей и дочкой Наргизой к родителям. Живут они в селе Абзаново — это Зианчуриский район. Два раза в год стараюсь выбираться к ним: на зимние каникулы, после сессии у своих студентов, и летом. Хотелось бы чаще: здесь я наслаждаюсь тишиной и свежим воздухом. И маминой стряпней, конечно — мантами, бишбармаком и фирменной выпечкой.

У мамы есть традиционный медовый торт, который она всегда готовила нам, детям, на день рождения. И теперь, приезжая домой, я всегда прошу ее приготовить медовый торт, хотя день рождения только в апреле.

После 20 января заеду на пару дней в Уфу, а потом снова – здравствуй, Москва. Наверное, в Уфе и схожу в кино. «Викинга» я смотреть не спешу – слишком много противоречивых мнений. Пусть поутихнет шумиха.

ОДНУ СЦЕНУ СНИМАЛИ НЕДЕЛЮ

— Трудно было на съемках?

— Спали мы по четыре часа – и снова на смену: актеры во время съемок практически живут на площадке. Весь день нужно ходить с гримом, ждать своих дублей. Одна сцена из «Викинга» снималась целую неделю, представляете? Именитые актеры тоже частенько ждали, никакой звездности – отношение человеческое. Все охотно общались на равных.

— Помимо выполнения трюков, были ли сцены, в которых вы дублировали актеров?

— Дублеры в фильме, конечно, были — на сложных трюках. Но Данилу Козловского, например, не дублировали совсем. Я работал с ним в паре – фехтовал.

«Викинг» — фильм, который открыл мне дорогу в большое кино: начали узнавать постановщики трюков, каскадеры, актеры. Опыта работы каскадером у меня ведь немного было – не больше трех лет. Моя основная деятельность – преподавательская: преподаю сейчас во ВГИКе и ГИТИСе: обучаю студентов сценическому движению.

Все 12 часов съемочной смены актеры ходили в доспехах

САМОЕ СЛОЖНОЕ – ГОРЕТЬ В КАДРЕ

— Что самое сложное в работе каскадера? Часто бывают травмы?

— Больших травм, к счастью, не было. Царапины, ушибы и растяжения бывают всегда. Недавно на съемках парнишка сломал руку, но никто на съемочной площадке не знал об этом: он просто продолжил работу и только после смены пошел в больницу. Некогда болеть.

Сейчас трюки выполнять проще – даже падение с третьего этажа особых трудностей не вызвало. Кино ведь на месте не стоит. Если раньше нужно было падать на гору коробок, рисковать жизнью по-настоящему, то теперь – ты летишь на тросе, который исчезнет при монтаже. Каскадеры, которые участвуют в сценах с горением – настоящие герои. Мне пока удавалось только пройти вблизи горящей стены, нужно учиться. Профессионалы умеют все – даже гореть в кадре.

— Часто ли гостите в родной Башкирии?

— В столице республики я бываю часто: приезжаю играть в спектакле Молодежного театра «Ромео и Джульетта», у меня сейчас 2-3 выхода за год. Осенью я посещал постановку в стерлитамакском театре — это «Макбет» по Шекспиру, там я ставил некоторые трюки. Кроме того, у меня бывают мастер-классы в родном УГАИ, где я учился.

ПО 12 ЧАСОВ СИДЕЛИ В ОКОПАХ

— Над чем вы работали в последнее время?

— В начале декабря закончился проект «Невский пятачок» с Павлом Прилучным в главной роли. В фильме воссоздается эпоха Великой Отечественной войны. Это был очень полезный опыт. Сидим в окопах. Зима. Холодрыга невероятная. И нашим ребятам так стыдно стало: предки-то дневали и ночевали там, а мы одну смену 12-часовую еле выдерживали – промерзали до костей. Низкий поклон героям. В этом и особенность кино – ты чувствуешь на собственной шкуре то, что пережили другие.

ДОСЬЕ «КП»

Роберт Елкибаев родился 14 апреля 1988 года в Башкирии. Учился на актерском факультете УГАИ имени Исмагилова, а в 2013 году окончил ГИТИС в Москве. Уже несколько лет каскадер преподает сценическое движение и фехтование во ВГИКе и ГИТИСе. На сегодняшний день за плечами Роберта полсотни киноработ, является членом Ассоциации каскадеров России.

Все каскадеры на этом фото — уроженцы Башкирии