Горожане получат шанс поработать с Борисом Грачевским

Кастинг в «Ералаш» проходит в Барнауле

Мальчишки и девчонки! А также их родители! Сняться в «Ералаше» не хотите ли? А ведь это возможно! Потому что «Студия Ералаш» теперь работает и в Барнауле!

— Мы ищем интересных, неординарных и харизматичных ребят, — говорит Анна Левитина, исполнительный продюсер студии. — Если вам от 5 до 25 лет и вы талантливы – добро пожаловать!

В настоящее время «Ералаш» проводит отбор участников в группу, с которой в течение восьми месяцев будут заниматься профессионалы – обучат азам сценической речи, актерского мастерства и т.д. За это время ребята смогут попробовать себя в самых разных амплуа.

— Обещать, что потом всех позовут в Москву, мы, конечно, не можем. Но такой шанс есть! Ежегодно проводится фестиваль «Ералаш» в Орленке, где отбирают лучших ребят, и они потом снимаются в главных ролях в «Ералаше» в Москве, — говорит Левитина.

16 -летний Кирилл Лотоцкий из Барнаула стал одним из первых счастливчиков, прошедших кастинг.

— О кастинге я узнал от подруги. Решил сходить, попробовать свои силы, тем более уже давно занимаюсь в театральной студии. От волнения совсем забыл, что готовил. В итоге, совершенно спонтанно начал читать Пушкина «Няне». И я понравился жюри! – восторженно говорит Кирилл. — А вообще, я мечтаю сыграть отрицательного героя — эгоиста или злодея.

Все отснятые за время проекта ролики покажут по местным каналам. Для самих же актеров, их родных и близких организуется премьерный показ в одном из кинотеатров города. Приятным бонусом для каждого юного актера станет именное свидетельство с подписью Бориса Грачевского и диск с сюжетами на память.

Кастинг в «Ералаш» продлится до конца января. Все подробности вы можете узнать по номеру: (3852)572-625.