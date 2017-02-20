Катя Гордон провела роды в прямом эфире

У певицы отошли воды на улице, и она сама поехала в больницу

Катя Гордон

Певица и бизнесвумен Катя Гордон сильно удивила своих поклонников, когда вчера опубликовала видео, на котором заявила, что прямо сейчас собирается рожать. Беременная женщина призналась, что у нее отошли воды во время прогулки в центре Москвы.

Несмотря на схватки, ей пришлось самой сесть за руль и ехать в роддом. При этом писательница и бывший радиоведущий не выглядела испуганной, и явно контролировала ситуацию. Она призналась, что планировала рожать в другом роддоме, но сейчас едет до ближайшей больницы, так как боится не успеть. Это было вчера вечером, а час назад в Инстаграме появилась информация, что она родила здорового мальчика весом 3500 кг.

«Героическая женщина», «Урраа!!! Новая жизнь это здорово! Дай бог здоровья Кате и малышу» «Легких родов Вам и здорового малыша!», «Умница!!! Настоящая сильная женщина!!! Пусть господь будет рядом с Вами!!!», — поддержали Гордон поклонники.

Напомним, первого сына Даниила певица родила в браке с адвокатом Сергеем Жориным. Но их брак не сложился. По словам Кати, сейчас Жорин редко общается с ребенком.

Ранее Катя Гордон рассказывала, что будущего сына будут звать Даниэль, потому что так решил ее сын Даниил, а после рождения ребенка свою компанию она переименует в «Гордон и сыновья». Имя своего возлюбленного и отца ребенка блондинка не раскрывает, но намекнула, что после родов хочет с ним обвенчаться.