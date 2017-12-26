45-летняя актриса наконец-то почувствовала, что созрела для материнства

Кэмерон Диас впервые станет мамой.

В начале января 2015 года Кэмерон Диас и ее жених, участник группы Good Charlotte Бенджи Мэдден по-тихому сыграли свадьбу. И с тех пор живут себе спокойно и счастливо, практически не появляясь на публике. Для полного счастья актрисе не хватало только одного – детей. И вот теперь супруги решили стать родителями: они намерены усыновить ребенка.

Как сообщает издание Life & Style Magazine, 45-летняя актриса наконец-то почувствовала, что она созрела для материнства. В принципе, Кэмерон могла бы родить сама, но она решила не рисковать и взять ребенка на усыновление. К тому же ей приятна мысль, что одним сиротой в мире станет меньше, и у малыша появятся родители. Диас и ее супруг возьмут ребенка не из США (об этом они написали в заявлении), так как на усыновление маленьких детей в Америке стоит очередь, а супруги не хотят ждать. По словам источника издания, Кэмерон хотела бы стать мамой мальчика, но будет рада и девочке. Как считают знакомые звезды, из нее получится отличная мать.

Кэмерон и Бенджи Мэдден поженились в 2015 году.

В последнее время Диас почти не бывает на красных дорожках, полностью игнорируя светские мероприятия и выбираясь разве что в супермаркет. О том, что муж обожает Кэмерон, свидетельствует хотя бы тот факт, что Бенджи сделал татуировку с именем жены на груди. Снимок татушки «Cameron», красующейся у него пониже шеи, музыкант опубликовал в своем микроблоге. «Вот это любовь» — дружно вздохнули поклонники Диас и в очередной раз пожелали актрисе счастья.

Страсть Кэмерон и Бенджи разгорелась неожиданно и быстро: пара начала встречаться в мае 2014 года, а к его концу у актрисы уже блестело колечко на пальце — подарок жениха на помолвку. Мэдден на семь лет младше своей подруги, но, похоже, возраст актрисы его совершенно не волнует.

Накануне свадьбы Кэмерон прокомментировала журналистам свои отношения с Бенджи: в интервью журналу Cosmopolitan актриса сказала, что он — идеальный парень.

— Вся штука со счастливым исходом романа заключается в правильном выборе «своего» человека и умении расставить приоритеты, — уверяет Кэмерон.

Одна из самых красивых актриса Голливуда долго не могла обрести счастье в личной жизни.

До Бенджамина у актисы было несколько неудачных романов. В 1999 году она начала встречаться с актером Джаредом Лето. В 2000 году пара обручилась, но в 2003 рассталась. Затем последовал трехлетние отношения с певцом Джастином Тимберлейком. С 2010 по 2011 Кэмерон встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом – сейчас у спортсмена бурный роман с Дженнифер Лопес.

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Кэмерон всегда была этакой голливудской «зажигалочкой»: она заразительно смеялась с экрана – и ее улыбка озаряла все вокруг. Героиня забавных комедий и романтических мелодрам, она была одной из самых красивых актрис 90-х и 2000-х. И одной из самых высокооплачиваемых – на пике своей карьеры она зарабатывала по 40 миллионов долларов в год (подробности).