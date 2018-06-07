«Кинотавр»-2018: Роднянский раздал награды за «короткий метр»

На фестивале вручили призы лучшим короткометражкам

Президент «Кинотавра» Александр Роднянский.

— Гигантская ответственность падает на плечи жюри. Я это знаю по себе. Те призы, которые мы выдали, это заявление людей, которые подписывали дипломы.

Спасибо киношколам. Часть из 400 картин, что нам прислали на конкурс в этом году, сделали выпускники этих школ. Их работы разительно отличаются от других, — начал церемонию вручения наград «Короткий метр» рулевой «Кинотавра» Александр Роднянский. — Понимаю, что всем хочется выйти и получить диплом. Но так получится, что наградят не всех. У нас одна большая награда и несколько призов будут выданы. Кто-то ничего не получит. И таких будет большинство. Я вас очень прошу, чтобы «Кинотавр» остался в вашей памяти не как фестиваль, на котором вы получили или не получили награду, а фестиваль, на котором отобрали ваш фильм.

Режиссер картины «Календарь» Игорь Поплаухин с дипломом победителя.

Тот факт, что из 400 работ лучшие 29 короткометражек попали в конкурс — это уже победа, потому что их увидели профессионалы, продюсеры, ваши коллеги, сценаристы и актеры. Это уже огромная удача.

Киноведы и кинокритики выбрали три фильма: «Взятка», «ДТП», «Прощай, Любимый».

Приз от фонда Марианны Сардаровой Ру Артс достался фильму «Новая Москва». Плюс ко всему отметили спецпризами «6,2,8» и снова «Новую Москву». Второе место получила картина «Рыбный день». А победителем «Короткого метра» стал фильм «Календарь».