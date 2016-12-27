Киркоров и Безруков стали артистами года

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 04:46

Киркоров и Безруков стали артистами года

Киркоров и Безруков стали артистами года

ВЦИОМ опубликовал ежегодный рейтинг

Филипп Киркоров с детьми.

Накануне Нового года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о том, каким россиянам запомнился 2016 год.

Лидером рейтинга спортсменов стала Елена Исинбаева (8%). Антон Шипулин, возглавлявший список в прошлом году, в этом опустился на второе место (5%). Первое место в рейтинге актеров года делят Данила Козловский (5%) и Сергей Безруков (актер в уходящем году получил три награды:«Золотой сарматский лев» в номинации «За вклад в киноискусство» на IX Международном кинофестивале «Восток & Запад. Классика и авангард» в Оренбурге, стал лауреатом Международной премии Станиславского и лауреатом Международной премии зрительский симпатий «Звезда театрала» в категории «Лучшая мужская роль» за роль Поприщина в спектакле «Сон разума»), МГТ (5%). Музыкантом года уже несколько лет подряд чаще называют Филиппа Киркорова (в этом году артист выпустил новое концертное шоу «Я») (7%), далее в рейтинге расположились Григорий Лепс (4%), Николай Басков (4%), Сергей Лазарев (4%), Алла Пугачева (4%). Писателем года россияне назвали Дарью Донцову (3%). Дышит в спину королеве детективов ее коллега и тоже мастер детективного жанра Татьяна Устинова (2%).

Самыми популярными телепередачами вновь стали проекты Первого канала: ток-шоу «Пусть говорят» (11%), «Голос» (8%), «Новости» (6%). В рейтинге сериалов лидирует «Мажор» (8%), реже называли «Тайны следствия» (4%), «След» (4%), «Универ» (4%) и др. Лучшими фильмом 2016 года 5% россиян считают киноработу «28 панфиловцев», 4% — «Экипаж».

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 04:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

  • Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..

    Читать статью
  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии