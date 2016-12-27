Киркоров и Безруков стали артистами года

ВЦИОМ опубликовал ежегодный рейтинг

Филипп Киркоров с детьми.

Накануне Нового года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о том, каким россиянам запомнился 2016 год.

Лидером рейтинга спортсменов стала Елена Исинбаева (8%). Антон Шипулин, возглавлявший список в прошлом году, в этом опустился на второе место (5%). Первое место в рейтинге актеров года делят Данила Козловский (5%) и Сергей Безруков (актер в уходящем году получил три награды:«Золотой сарматский лев» в номинации «За вклад в киноискусство» на IX Международном кинофестивале «Восток & Запад. Классика и авангард» в Оренбурге, стал лауреатом Международной премии Станиславского и лауреатом Международной премии зрительский симпатий «Звезда театрала» в категории «Лучшая мужская роль» за роль Поприщина в спектакле «Сон разума»), МГТ (5%). Музыкантом года уже несколько лет подряд чаще называют Филиппа Киркорова (в этом году артист выпустил новое концертное шоу «Я») (7%), далее в рейтинге расположились Григорий Лепс (4%), Николай Басков (4%), Сергей Лазарев (4%), Алла Пугачева (4%). Писателем года россияне назвали Дарью Донцову (3%). Дышит в спину королеве детективов ее коллега и тоже мастер детективного жанра Татьяна Устинова (2%).

Самыми популярными телепередачами вновь стали проекты Первого канала: ток-шоу «Пусть говорят» (11%), «Голос» (8%), «Новости» (6%). В рейтинге сериалов лидирует «Мажор» (8%), реже называли «Тайны следствия» (4%), «След» (4%), «Универ» (4%) и др. Лучшими фильмом 2016 года 5% россиян считают киноработу «28 панфиловцев», 4% — «Экипаж».