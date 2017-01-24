Кирстен Данст вышла в свет в старом платье, но с новой грудью

Формы актрисы за 13 лет заметно округлились

Кстати, на днях появилась новость, что 34-летняя Кирстен Даст впервые собралась замуж

Голливудские актрисы, как правило, не любят выходить в свет в одних и тех же платьях, но ради некоторых нарядов все же делают исключение. Для Кирстен Данст таким особенным платьем стал винтажный сарафан от Christian Lacroix. Звезда «Меланхолии» появилась в нем на гала-ужине швейцарского производителя часов Chopard, а светские хроникеры злорадно припомнили, что актриса уже выгуливала это платье. Правда, 13 лет назад. И, к слову, тогда грудь Кирстен в нем была почти незаметна. Теперь же формы артистки заметно округлились и увеличились.

Логично предположить, что голливудская звезда сделала себе пластику, причем к хирургу обратилась тайно. Никто и никогда не слышал, чтобы Данст заявляла о том, что увеличила себе грудь. Хотя причиной изменившихся форм может служить и специальный бюстгальтер. Именно такой ей приходилось использовать по просьбе режиссера на съемках «Человека-паука».

С другой стороны, с первого выхода актрисы в этом нежно-розовом наряде, а это было на афтепати премии «Оскар» — прошло целых 13 лет, а за это время измениться могло все. В том числе и женские формы. Впрочем, длинные стройные ноги звезды «Интервью с вампиром» и стройная фигура остались при ней.

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Кстати, на днях появилась новость, что 34-летняя Кирстен Даст впервые собралась замуж. Избранником актрисы стал ее партнер по фильму «Фарго» Джесси Племонс. Жених уже сделал возлюбленной официальное предложение руки и сердца, и та уже ответила согласием. Свадьба планируется в первой половине 2017 года. Точной даты пока не называется.

34-летняя Кирстен Данст впервые выходит замуж

Кто бы мог подумать, что роль не очень далекого парикмахера Пегги Бломквист принесет Кирстен Данст не только дополнительную славу, но и счастье в личной жизни. И тем не менее, 34-летняя звезда уже всерьез собралась замуж за своего коллегу по знаменитому сериалу, актера Джесси Племонса. Жених уже сделал возлюбленной официальное предложение руки и сердца, и актриса уже ответила согласием.

Кирстен Данст не так давно признавалась журналистам, что давно хочет стать женой и мамой, и она жалеет, что четыре года отношений с актером Гарретом Хедлундом ни к чему не привели. (подробности)