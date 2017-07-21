Классика зимней моды: выбираем шубу из норки

Женщинам важно выглядеть стильно и привлекательно в любую погоду. Создать яркий и солидный образ в морозы позволяют натуральные шубы. Наибольшую популярность сегодня завоевало изделие из норки. Такая шуба подчеркивает статус и состоятельность обладательницы. Женщина в подобной верхней одежде никогда не затеряется в толпе. При этом норковая шуба способна подарить удобство и комфорт. Высокая цена на изделие оправдывается, к тому же, продолжительным сроком службы. Вы сможете купить шубу на http://www.furexpo.ru/catalog/norkovye-shuby/. Здесь представлен внушительный ассортимент этой одежды.

Изучаем мех

Стоимость норковых шуб сейчас немаленькая. Поэтому выбирать эту верхнюю одежду надо тщательно, чтобы затраты себя полностью оправдали.

В первую очередь в глаза бросается мех. С него и начинаем осмотр. Мех должен быть струящийся. Нужно, чтобы он переливался и блестел. Если меховое изделие блеклое и тусклое – это не значит, что материал не натуральный. Скорее всего, его неправильно обработали на производстве. Также брак может проявляться в слипшемся ворсе, который выглядит жирным. Иногда причина заключается в некорректном хранении шубы продавцом. В любом случае, такое изделие продавать за начальную цену в магазине нельзя. Но даже если на него назначена скидка, покупать эту шубу не рекомендуется – она смотрится менее солидно и привлекательно.

Не стоит ограничиваться только осмотром. Проведите рукой по меху. Ворсинки должны быть упругими. Хороший мех быстро вернется в нужное положение, он эластичен. К тому же проверьте, чтобы ворсинки были примерно равными по длине. Мех нужен густой. Убедитесь, что он не выпадает. Иногда попадаются некачественные шубы, от которых можно легко отщипнуть пучок меха. Разумеется, такое изделие покупать не стоит.

Норковая шуба может быть окрашенной. Если вы собираетесь покупать такое изделие, важно убедиться, что краска была использована стойкая. Будет весьма неприятно, если через время цвет изделия перестанет быть таким же равномерным и насыщенным. Чтобы понять, насколько хорошо прокрашен ворс, следует провести по нему белой влажной салфеткой. На материале не должно остаться даже мелких следов.

Что с обратной стороны?

Итак, разобравшись с мехом, начинаем более глубокий осмотр. Желательно убедиться в качестве мездры. Она должна быть упругой и, при этом, достаточно мягкой. Пощупайте материал. Убедитесь, что при этом мездра не издает скрипов. Проверьте, чтобы выделка была гладкой. На изделии не должно быть трещинок.

Швов в хорошей шубе всегда мало. Некоторые производители выпускают шубы, которые изготовлены из нескольких мелких кусочков. Прослужит такое изделие недолго, оно быстро разлезется.