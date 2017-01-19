Клопы в жилище человека

Большинство людей о клопах почти ничего не знают. Они и не предполагают, что эти насекомые обитают в их жилище, пока не обнаружат на коже их укусы.

Сначала люди принимают это за аллергию или кожное заболевание. Если клопов не видно, это не означает, что их нет. Если вы обнаружили признаки этих насекомых в своей квартире, значит нужно срочно от них избавляться.

Особенности паразитов

Клопы, это мелкие насекомые, изрядно досаждающие людям, в жилище которых они обитают. Крыльев клопы не имеют, летать не могут. Питаются они только кровью человека. Толстую кожу животного с густой шерстью клопы своим слабым хоботком проколоть не в состоянии. А у человека кожа тонкая и мягкая. Для своей безопасности хитрые паразиты выходят на охоту ночью, когда источники их питания спят. Во время питания они впрыскивают в кожу потерпевшего анестезирующее вещество, чтобы тот не почувствовал боль и не проснулся. Личинки тоже питаются человеческой кровью. Они не обезболивают место укуса, но человек их все равно не чувствует. Личинки от взрослых особей отличаются меньшими размерами и более светлым оттенком. Половозрелые насекомые питаются через каждые 5-10 дней. Личинкам пища требуется чаще. Однако паразитов много, поэтому укусы на теле человека появляются почти каждую ночь. Одному клопу для полного насыщения необходимо сделать примерно пять укусов.

Особенности укусов

Укусов, может быть, много, потому, что одно насекомое кусает не один раз. К тому же клопы быстро размножаются. Поэтому на одного спящего человека их может напасть несколько штук. Укусы расположены в одну линию. Если вечером тело было чистым, а утром обнаружили на коже красноватые пятна, то это, как правило, действия клопов. Чаще всего клопы кусают открытые места, но могут проникнуть и под одежду.

Осложнение от укусов паразитов

У некоторых людей на укусы насекомых бывает аллергия. Она может занимать только место укусы или распространиться на большую площадь. На месте укуса образуется волдырь с прозрачной водянистой жидкостью, редко с кровью. Пострадавший чувствует на месте укуса боль и зуд. В редких случаях аллергия распространяется по телу в виде отёков, сыпью. Ещё реже случаются обмороки и одышка. Крайне редко с пострадавшим случается анафилактический шок. Тогда ему необходимо срочно вызвать врача.

Признаки присутствия клопов

Чтобы окончательно увериться, что в доме присутствуют клопы, надо тщательно осмотреть постель. Нужно примерно представлять себе предпочтительные места, где живут клопы. Насекомых выдадут мелкие кровяные пятна и тёмные крупинки – экскременты насекомых. Потом необходимо осмотреть матрас, обивку дивана. В щелях, возможно, хозяева обнаружат насекомых или их экскременты, панцири личинок.

Когда клопов размножилось много, то можно уловить специфический запах.

Лечение

Если укусы насекомых ничего, кроме слабого зуда и боли не вызывают, то справиться с ними можно домашней фитотерапией.

Место укуса надо промыть с антибактериальным мылом, чтобы уменьшит возможное инфицирование ранок. К укусу клопов приложить кусочек льда, можно взять из холодильника. Для большого количества укусов следует употребить спиртовые настойки зверобоя, подорожника, календулы. Спирт обеззаразит кожу, а целебный сок снизит воспаление, уменьшит зуд и отёк. Можно использовать сок алоэ. Его действия аналогично действия спиртовых настоек. Пригодится и сода. Большую ложку соды размешивают в половине стакан воды. Полученный раствор наносят на поражённые участки кожи. Если укусы клопов вызывают аллергию, то нужно использовать антигистаминные препараты, посоветовавшись с врачом.

Когда следует обратиться к врачу:

когда место укуса воспалилось, уплотнилось, покраснело;

когда из ранки выходит слизь или гной;

когда место не только воспалилось и покраснело, но и стало горячим.

Идти к врачу следует в начале покраснения или воспаления, не дожидаясь гнойного абсцесса.

Профилактика

Лечение укусов не принесёт пользы, если не вывести насекомых из своего жилья. На месте вылеченных укусов через день появятся новые. Необходимо провести дезинсекцию до полного истребления вредных насекомых. Не нужно приобретать фумигаторы. От комаров аппараты, конечно, защищают, а от клопов они бессильны. Для избавления от клопов можно обратиться за помощью к профессионалам.

Но можно и рискнуть и вывести паразитов самим. Для этого приобрести инсектициды в магазине. Они продаются в виде порошка, аэрозоля, концентрированного раствора. Рекомендуется приобрести препарат, уничтожающий взрослых насекомых, их личинок и яйца. Помогут и те, которые действуют продолжительное время.