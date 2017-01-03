Командовать нарядом буду я!

Самые нелепые наряды отечественных звезд, по версии читателей «КП» [фото]

В конце года мы, как всегда, вспоминаем самые яркие выходы наших артистов на красную дорожку. Кому в этом году не повезло с выбором нарядов и нужно срочно сменить гардероб? Об этом мы спросили на сайте kp.ru, предложив нашим читателям выбрать самые нелепые образы. Прокомментировать их мы попросили стилиста Асю Рязанкину, ведущую программы «Одеваемся в русское».

Стилист Ася Рязанкина Фото: Илья КУПЦОВ

Ольга Бузова: Надену все лучшее сразу</strong>

Ольга БузоваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

— Блестящий образ! Как говорится: я надену все лучшее сразу. Ольга Бузова соединила несоединимое, наверняка сочтя, что длина ног и прозрачная блузка перекроют все недочеты образа. Рюши, золото, серебро, черные колготки и медные босоножки — то, что надо, если вы хотите довести модников до инфаркта.

Кети Топурия, «А-Студио»: Трусы на вырост

Кети ТопурияФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

— Много ню не бывает, особенно когда есть что показать. Все важное у Кети закрыто тканью, но одно неловкое движение — и вы неожиданно для себя победите на конкурсе стриптиза.

Отражение мыслей

Кети ТопурияФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

— Кети любит одеваться стильно и «не как у всех». И здесь певица надела элегантное коктейльное платье, которое ей очень идет. Но с небольшим дополнением — элементом диско-шара из 80-х на голове. Надеюсь, что этот зеркальный аксессуар тут исключительно для отражения праздничного настроения, а не для поддержания образа.

Николай Басков: Хочу Пикачу

Николай БасковФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

— Покемон GO от Николая Баскова. Певец или большой поклонник игры, или попросту решил украсить скучное собрание вечерних платьев и смокингов. Нужно отдать должное: желтый цвет Николаю к лицу. Сегодня в рекламных кампаниях люксовых брендов игрушечные герои гламурно объединяют моду и любовь к мультикам.

Валерий Леонтьев: Мир дыр

Валерий ЛеонтьевФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

— Певец никогда не одевается скучно. Сетка, кожа, клепки… Кстати, сетку на артисте можно увидеть достаточно часто. Этот образ не выбивается из ряда его обычных сценических костюмов. Видимо, ему сложно избавиться от полюбившегося имиджа 90-х и 2000-х, когда артиста рвали на части, пока он пробирался к сцене через толпы поклонников. Так что тренд сезона-2012 — сетка несколько задержалась в модных веяниях Леонтьева. А дыры в сочетании с кожей могут превратить любой костюм в треш.

Ёлка: Самка Чебурашки

ЁлкаФото: Евгения ГУСЕВА

— Прически певицы Ёлки всегда креативны и, что удивительно, ей идут. На этот раз она решила разбавить вечернее платье в японском стиле двумя блинчиками в волосах — поистине космический образ. Голливудский «Пятый элемент»? Или все же мультяшный Чебурашка?

В ТЕМУ

Нонна Гришаева: С такими очками не заскучаешь

Нонна ГришаеваФото: Мила СТРИЖ

Читатели «КП» сочли, что новый стиль актрисы добавляет ей возраста. Мол, вчерашний секс-символ нынче выглядит, как строгая учительница. А вот что думает по поводу стиля Гришаевой наш модный эксперт:

— Если бы не очки-бабочки с огромными стеклами, образ можно было бы назвать классически скучным. Песочно-коричневые тона не спас бы даже яркий шарфик. Но вот очки — наше все! И фирменная улыбка Нонны тоже.