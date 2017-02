Кончите Вурст – капут: Бородатая победительница «Евровидения» заявила, что покончит с собой

Исполнительница сделала неожиданное признание [фото]

Конец Кончиты: исполнитель объявил о творческом самоубийстве.

Бородатая женщина Кончита Вурст (под личиной которой скрывается австрийский певец Том Нойвирт) победила на «Евровидении» в 2014 году в Копенгагене. «То ли девочка, то ли виденье» с густой растительностью на лице выиграла конкурс с огромным отрывом от остальных — Европа дружно проголосовала за фрика, совершенно проигнорировав музыку. И вот теперь победительница «Евровидения» сделала неожиданное заявление: она собирается покончить с собой. Не то чтобы буквально – исполнитель намерен расстаться с маской Кончиты Вурст и начать новую карьеру под своим настоящим именем.

— В образе той женщины,с которой я победил на «Евровидении», я всего уже достиг, — рассказал Том Нойвирт в интервью газете Die Welt. – И мне больше с ней не по пути. Я думаю над появлением совершенно новой творческой личности, поэтому должен убить Кончиту Вурст. Сейчас я ищу варианты, которые подойдут мне лучше всего. Именно поэтому Том и взбунтовался против Кончиты.

Скорее всего, Тому просто надоело делать депиляцию ради фотосессий в мини.Фото: GLOBAL LOOK PRESStrue_kpru

Под псевдонимом Кончита Вурст Нойвирт, не скрывающий своей нетрадиционной ориентации, выступает с 2011 года. Он даже придумал ей собственную биографию: мол, Кончита родилась в Колумбии, но выросла в Германии. Вурст (по немецки – колбаса) влюбилась в танцора жанра бурлеска Жака Патриака и вышла за него замуж.

В образе Кончиты певец живет с 2011 года. Он даже ведет два разных Инстаграма: один — от своего имени, второй — от имени Кончиты.Фото: GLOBAL LOOK PRESStrue_kpru

Том не просто выступает в образе бородатой женщины, но и ведет двойную жизнь: у него даже два Инстаграма, один из которых он ведет от имени Кончиты, второй – от своего собственного. Впрочем, до недавних пор это было для Тома очень выгодно: после победы на «Евровидении» он заключил контракт с дизайнером Карлом Лагерфельдом и снялся в рекламе нижнего белья, участвовал в модных показах и стал завсегдатаем светских приемов наряду со звездами Голливуда. Смог бы добиться этого скромный паренек Том? А бородатая женщина Кончита – легко. Но, видимо, в последнее время популярность Вурст сходит на нет, и артист решил найти себе новое, более доходное амплуа.

Если после «Евровидения» Том появлялся на публике исключительно в женских нарядах…Фото: GLOBAL LOOK PRESStrue_kpru

…то теперь перешел на мужские.Фото: GLOBAL LOOK PRESStrue_kpru

