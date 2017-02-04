Одни называют эту музыку космической, другие — божественной, а есть и те, кто утверждают, что она лечебная

Концерт на хрустальных бокалах пройдет в Барнауле

Это нельзя пропустить! Даже если вы бывали на концертах самых виртуозных виртуозов, услышать музыку великих классиков, исполненную на хрустальных бокалах — такой шанс представляется не часто. Тем более, что исполнитель — наш земляк Тимофей Винковский. Родом он из Барнаула, но сейчас живет в Крыму, который считает «эрогенной зоной планеты Земля».

Когда-то Тимофей играл на синтезаторе, в том в барнаульской группе «The 9». И лишь случай изменил его жизнь. Однажды, во время посиделок в кафе Тимофей случайно провел пальцем по краю хрустального бокала и тот издал завораживающий космический звук «гу-у-у-уууу». С этого все и началось. На следующий день вдохновленный музыкант прошел все магазины и базары в поисках поющих стаканов. Фишка в том, что когда в хрустальный фужер наливаешь воды — в зависимости от ее количества бокал может издавать разный звук. Так Винковский собрал свои первые две с половиной хрустальные октавы и начал осваивать новый для себя музыкальный инструмент. А вскоре уже выступил с первым концертом причем сразу в Германии!

Дальше — больше. Хрустальная гармоника стала делом жизни Винковского. Музыкант заказывал бокалы у профессионалов своего дело — мастеров Гусь-Хрустального, на стекольной фабрике в Германии и т. д. Его приглашали выступать в Большой Театр в Москве, Кремлевский Дворец, в туры по Европе, США. А в 2007 году Винковский со своими коллегами по цеху прославились благодаря участию в проекте «Минута славы» (2007 год), где ребята вышли в финал.

На сегодняшний день Тимофей Винковский по праву считается одним из лучших музыкантов в мире, исполняющих музыку на хрустальных бокалах. А в России он, пожалуй, единственный исполнитель высочайшего уровня. Кстати, именно благодаря Тимофею в России был создан инструмент под названием Хрустальная Арфа.

Сегодня многие пробуют заниматься этим искусством. Вроде бы все просто: собрал инструмент и играй. Однако настоящему мастеру потребовалось много лет экспериментов, проб и ошибок, чтобы отшлифовать виртуозность. Музыканты «Хрустальной гармоники» исполняют в основном, классику — Моцарта, Баха, Вивальди, Шопена и т. д. Есть мнение, что такая музыка считается лечебной. Ну или как минимум волшебной. Звуки хрусталя поражают, очаровывают, завораживают. Это не иначе, как музыка души.

— Мы — люди 21 века. Эпоха скоростного Интернета, сверхзвуковых самолётов и мобильных телефонов не оставляет нам возможности остановиться и задуматься о своей душе. А человеку так нужны моменты хрустальной гармонии. И музыка, как ничто другое, может помочь настроиться на новую божественную волну. Сегодня мы представляем вам музыку хрустальных сфер, музыку стеклянных колоколов, — пишет у себя на страничке Тимофей.

Справка КП

«Хрустальная гармония» — это ансамбль, виртуозно играющий на необычных инструментах: хрустальные бокалы, стеклянная арфа, веррофон. В его составе Тимофей Винковский и Влад Никитин (Республика Крым) — победители многих международных фестивалей, финалисты TV-конкурса «Минута славы», активно гастролирующие в России, Японии и странах Европы. В концерте в авторской обработке прозвучат мировые классические хиты и «Музыка планет».

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Как научиться играть на бокалах

Об этом Тимофей Винковский рассказывает в своей группе ВК «Игра на бокалах»:

— Для создания стеклянной арфы подберите коньячные или винные бокалы из тонкого стекла разных размеров. Хорошо закрепите их на столе с помощью двустороннего скотча.Наполните бокалы водой, уровень воды должен быть разным. Чем выше уровень воды — тем выше звук. Настроить свою арфу можно в виде гаммы (так удобнее), но не обязательно.

После настройки вымойте руки и обезжирьте пальцы. Без чистых рук будет сложно извлечь чистый звук. Когда руки чистые, нужно намочить кончики пальцев. Кожа должна немного размокнуть. Потом легким круговым движением извлекаются звуки из бокалов. Движения должны быть легкими и скользящими, без лишнего напряжения.

Если провести по краю винного бокала чистым влажным пальцем, то получится звук напоминающий женский голос. Музыкальное произведение, исполненное при помощи стеклянной арфы звучит завораживающе — звук не сравним ни с чем другим. Важно запомнить — водить по краю бокала нужно расслабленной рукой, периодически смачивая пальцы. Немного терпения и тренировок и кто знает — может у вас есть шанс стать одним из немногих профессионалов игры на бокалах.

На звучание бокалов могут влиять различные факторы: это и влажность окружающего воздуха, и температура в помещении, и даже настроение музыканта!

Стоит заметить, что еще в 17 веке такой инструмент был известен под названием «стеклянная арфа» или «ангельский орган». И не мудрено: извлекаемые из бокалов таким образом звуки на самом деле божественны и не повторяют по звучанию ни один музыкальный инструмент. Современные музыканты исполняют на этом, казалось бы, несерьезном инструменте серьезные музыкальные произведения, солируя в симфонических оркестрах.

Где: концертный зал АлтГУ (ул. Димитрова, 66).

Когда: 17 февраля в 18:30.

Стоимость билета: 100-300 рублей.