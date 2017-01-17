Красивые и богатые: Сын Памелы Андерсон и дочки Сталлоне стали звездами Миланской Недели моды

Отпрыски знаменитостей прошли по подиуму на показе новой коллекции Dolce&Gabbana [фото]

Дочь Сильвестра Сталлоне София, сын Памелы Андерсон Брэндон и сын Синди Кроуфорд Пресли.

На Миланской неделе моды прошел показ Dolce&Gabbana: итальянский бренд представил новую коллекцию сезона осень-зима 2017/2018. Доменико Дольче и Стеффано Габбана придумали для ее продвижения гениальный маркетинговый ход: дизайнеры пригласили рекламировать одежду тех, для кого она, собственно, и шьется — отпрысков богатых и знаменитых семей. Наследники громких фамилий уже снялись для рекламной кампании коллекции. И вот теперь они прошли по подиуму в Милане, продемонстрировав обновки от Dolce&Gabbana, которые модники и модницы всего мира будут носить следующей зимой.

Сын Памела Андерсон Брэндон Ли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самым красивым участником показа, по всеобщему мнению, стал Пресли Гербер — 17-летний сын Синди Кроуфорд. В Интернете вовсю гремит слава его сестры — 15-летней Кайи, которая растет точной копией своей знаменитой мамы и уже делает первые шаги в модельном бизнесе. Между тем, Пресли тоже снимается для журналов и рекламных фотосессий. Что не удивительно — с такой-то внешностью!

Сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По подиуму прошли и две дочери Сильвестра Сталлоне — 20-летняя София и 18-летняя Систин. Вообще-то дочек у «Рокки» три, но 15-летняя Скарлетт, по мнению папы, еще не доросла для подиума. Старшие дочки Сталлоне уже снимались для журналов, так что кое-какой модельный опыт у них есть. Но пока неизвестно, собираются ли девушки всерьез посвятить себя модельному бизнесу, как это некогда сделала их мать — супермодель 90-х Дженнифер Флавин.

20-летняя дочь Сильвестра Сталлоне София…Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее три дочери Сталлоне блеснули на одной из самых влиятельных кинопремий планеты. Сестры удостоились титула «Мисс «Золотой глобус»-2017. Наследницы актера помогали ведущему во время награждения: девушки провожали номинантов на сцену и вручали статуэтки победителям.

…и ее сестра — 17-летняя Систан Сталлоне.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сын главной спасательницы Малибу Памелы Андерсон Брэндон Ли, которого актриса родила в непродолжительном браке с музыкантом Томми Ли, тоже решил стать манекенщиком. Молодой человек уже успел сняться в эротической фотосессии для одного глянцевого журнала, а так же подписал рекламный контракт с Dolce&Gabbana. Памела на откровенную съемку сына смотрит сквозь пальцы — ведь она сама когда-то стала рекордсменкой по количеству появлений на обложке «Плейбоя»!

Брэндона Памела родила от барабанщика Томми Ли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще один звездный отпрыск — 22-летний Рафферти Лоу, сын Джуда Лоу и экс-супруги актера Сэди Фрост. Пока его отец покоряет сердца телезрительниц в образе молодого папы в одноименном сериале, наследник штурмует миланский подиум. Становиться актером парень пока не хочет, зато с успехом позирует: он снимался для журналов и был моделью на показе известного бренда DKNY. А еще Рафферти поет и играет на гитаре в группе, которую он сам и создал.

Сын Джуда Лоу Рафферти Лоу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS