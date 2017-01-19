Крещенские морозы Николая Рубцова

Александр
Автор: Александр Январь 19, 2017 06:45

Крещенские морозы Николая Рубцова

Крещенские морозы Николая Рубцова

46 лет назад не стало выдающегося поэта

Широкая публика помнит поэта в основном по песням на его стихи. Фото: rubtsov-poetry.ru

Николай Рубцов был одним из самых светлых и печальных русских поэтов ХХ века. Стихи он начал писать в восемь лет от нервного потрясения: умерла его мать, он убежал в лес, спрятался там на два дня и сочинил восемь строк, которые продекламировал сестре и тут же забыл. Потом всю жизнь пытался вспомнить — не получалось.

И не скажешь «потом он написал множество других стихов…». Никакое не множество. Его жизнь оборвалась, когда ему было всего 35 лет, он успел выпустить шесть тонких сборников и написать еще несколько десятков стихотворений, в сборники не вошедших. А потом, когда на горизонте уже маячило признание, когда громко заговорили о его большом будущем в литературе, — нелепо погиб в пьяной ссоре с гражданской женой, задушившей поэта его же собственным шарфом. Рубцова, много писавшего о родине, деревнях и матери, писавшего «до меня докатились последние волны старинной русской самобытности, в которой было много прекрасного, поэтического…», традиционно сравнивали с Есениным, но никто не думал, что и умрет он отчасти схожим образом — тоже от удушья…

Широкая публика помнит Рубцова по двум стихотворениям, положенным на музыку: «Я буду долго гнать велосипед» и «В горнице моей светло». Есть еще несколько строк, ушедших в народ: «Русь моя, люблю твои березы!», «Тихая моя родина, я ничего не забыл»… И, конечно, самое удивительное стихотворение, написанное в конце 1970-го, за считанные недели до смерти: в нем Рубцов предрек свой конец. Он умер на Крещение, и январские морозы с тех пор будут ассоциироваться с его именем — как и тихая горница, и собранные в глухих лугах цветы.

Я умру в крещенские

морозы.

Я умру, когда трещат

березы…

А весною ужас будет

полный:

На погост речные

хлынут волны!

Из моей затопленной

могилы

Гроб всплывет, забытый

и унылый.

Разобьется с треском,

и в потемки

Уплывут ужасные

обломки.

Сам не знаю,

что это такое…

Я не верю вечности

покоя!

1970 г.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 19, 2017 06:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии