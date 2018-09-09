Ксения Бородина купила себе «модные» номера за 230 тысяч рублей

Стала известна стоимость автомобильных номеров звезды «Дома-2»

На себе ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина денег никогда не жалела

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Говорят, хороший понт дороже денег, однако, в наше время без последних никак не обойтись. Поэтому, если хочешь быть модной и вызывать зависть окружающих, придется раскошелиться. Впрочем, на себе ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина денег никогда не жалела. Зато те вещи, машины и дом, которые она демонстрирует без стеснения в своем инстаграме дают ей огромный приток подписчиков, что впоследствии конвертируется в дорогостоящую рекламу.

Так, в прошлом году звезда скандального телепроекта приобрела себе новый автомобиль Mersedes стоимостью шесть миллионов рублей. А чуть позже купила на него и блатные номера. Их аббревиатура как бы указывает на «элитность» владельца. Говорят, что такие номера стоят 232 тысяч рублей. Но конечно, официально эту информацию никто не подтверждает. По словам автомобилистов, такие буквы чаще всего используются на автомобилях важных чиновников, а также их покупают за большие суммы, передает Starhit.

Напомним,з а продвижение товаров или услуг в своем блоге с использованием скрытого маркетинга интернет-селебрити выручает от 50 до 80 тыс. руб. Иногда цена ее рекламного поста может подниматься до 200 тысяч рублей. В целом доход Бородиной от одного инстаграма составляет от 2 до 5 миллионов рублей в месяц. Но нужно учитывать, что с помощью аккаунта Ксения продвигает линию своей одежды и себя как ведущего мероприятий и МС. Так что косвенно его доходы от инстаграма гораздо выше заявленных.