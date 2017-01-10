Ксения Бородина публично оскорбила участницу шоу «Перезагрузка»

Ведущая передачи назвала ее сумасшедшим троллем [видео]

Ксения Бородина не дала допеть песню

Программа «Перезагрузка» уже даже своим названием говорит зрителям, что ее главные герои рассчитывают на серьезные перемены в жизни после участия в телепередаче. И даже самые необычные и неординарные из них мечтают стать еще лучше. C помощью экспертов, конечно! Но, как оказалось, не всегда находят ее.

Первый выпуск программы в этом году запланирован на 15 января, но еще до эфира вокруг шоу разразился скандал. Дело в том, что в этот раз в эфир пришла как раз необычная участница с нестандартной внешностью и поведением. Героиня Софья Ангел- Барокко заявила, что она талантливая актриса, певица и поэтесса.

«Здорово! Драмкружок, кружок по фото!», — похвалила ведущая. И предложила исполнить что-то из репертуара.

Героиня Софья Ангел- Барокко заявила, что она талантливая актриса, певица и поэтессаФото: скриншот видео

«Я блондинка, я прекрасно, но дружить со мной опасно!» — завела девушка. Но Ксения Бородина ее скоро прервала, заявив, что знает в этой песне восемь куплетов. И напоследок добавила, что героиня просто сказочный тролль!

Такие эпитеты в адрес участницы телешоу возмутили многих зрителей, которые увидели анонс программы в инстаграме.

«У Ксюши прям не юмор, а полное его отсутствие!», — заявили одни.

«А разве можно так с героями шоу?!» — не поняли другие.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал телеблондинку. Они заявили, что у Бородиной должно быть очень много терпения, чтобы работать с «умалишенными фриками».

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