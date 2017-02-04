Ксения Собчак: «Даже мне сложно попасть в Москве на спектакли «Золотой Маски»

Участники дискуссии в Перми поговорили о культурном туризме

Ксения Собчак: Надо создавать «хорошие идеи на выходные».

В эти дни в соцсетях на страничках многих известных людей появились записи о Перми.

— Я на Пермь! Роберт Уилсон, Курентзис, Травиата — счастье немыслимое, — написала Алена Долецкая, первый главный редактор журнала VOGUE Russia, член жюри национальной премии «Большая книга».

— В Пермь на грандиозную премьеру в чудесной компании и на «диком люксе», — вторит ей Ксения Собчак, главный редактор журнала L’Officie.

На открытие национального театрального фестиваля «Золотая Маска» в Пермь прилетело целое созвездие знаменитостей. Помимо членов жюри, которые будут оценивать поставленную в пермском театре оперы и балета «Травиату», претендующую на 7 номинаций самой престижной театральной премии, в Перми собрались многие известные деятели культуры. Накануне спектакля знаменитый режиссер Кама Гинкас, директор театра Наций Мария Ревякина, художественный руководитель пермского оперного театра Теодор Курентзис, Алена Долецкая, Ксения Собчак приняли участие в дискуссии «Есть ли жизнь за МКАД?».

Участники дискуссии отметили, что культурный туризм вошел в моду. Все больше людей понимает, что путешествовать по стране можно не только ради осмотра достопримечательностей или в поисках острых ощущений, но и ради ярких премьер, уникальных выставок, фестивалей. Происходит децентрализация культуры, много заметных событий совершается далеко за пределами столичных городов.

Алена Долецкая специально привезла в Пермь программку с автографом своего кумира Боба УилсонаФото: Ирина МОЛОКОТИНА

— Пермь «зажгла» с музеем современного искусства. А потом здесь появился Теодор Курентзис. Я большой поклонник и его, и Боба Уилсона, — призналась Алена Долецкая. – Поэтому для меня невероятно важен сегодняшний день. Я сгораю от любопытства: что же я увижу от своих любимых мастеров? И очень здорово, что появилась такая тенденция: человек, живущий в столице, может собрать чемодан, сесть в самолет и полететь в другой город только ради одного спектакля, ну может быть, еще заехать в пару музеев.

Кстати, после дискуссии столичные гости отправились в музей Дягилева – особняк, в котором в детстве жил гениальный импресарио.

Алена Долецкая и Ксения Собчак в ходе дискуссии.Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Большой популярностью у слушателей дискуссии, собравшихся в театре, пользовалась Ксения Собчак. Многие стремились сфотографироваться со светской львицей.

— Как она похудела и похорошела после родов,- звучало в кулуарах.

Сама же Ксения напомнила, что приезжала в Пермь еще во времена культурной революции.

— Пермь еще со времен Гельмана, создания музея современного искусства стала крупным центром, где происходят культурные и модные события. Сегодня происходит еще одно такое событие, подтверждающее культурный статус Перми, — отметила она. — Я специально перед нашей дискуссией зашла на сайт «Золотой маски». Это действительно лучшая и самая авторитетная театральная премия России. И если посмотреть список номинантов, то больше половины — это театры из регионов. И когда эти театры приезжают в Москву и представляют на «Золотой Маске» свои спектакли, то даже мне при моих связях, сложно на них попасть. Поэтому культурный туризм и входит в моду. Но надо создавать возможность для того, чтобы эти поездки стали «хорошей идеей на выходные». К примеру, ты приезжаешь в Пермь, идешь смотреть выставку работ Бродского, (которая, кстати, была потрясающей, в Москве такой не было), вечером идешь на «Травиату» Уилсона, при этом имеешь возможность жить в хорошем, модном отеле, не обязательно дорогом, но красивом и стильно сделанном, а еще заходишь в хороший ресторан, где тебя не отравят мороженой рыбой.

Теодор Курентзис: Я абсолютно счастливый человекФото: Ирина МОЛОКОТИНА

«Виновник торжества» Теодор Курентзис, хоть и сделал оглушительное заявление о том, что готов уехать из Перми, если в театре не будет построена новая сцена, признался, что счастлив жить и работать вдалеке от столичной шумихи.

— Я абсолютно счастливый человек и считаю большой привилегией жить в Перми, — сказал он.