Кто мог бы сыграть булгаковскую Маргариту?

mavit
Автор: mavit Март 17, 2018 23:45

Кто мог бы сыграть булгаковскую Маргариту?

«КП» проводит опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, кто же достоин яркой роли в грядущей новой экранизации [голосование]

Кто мог бы сыграть булгаковскую Маргариту?

В сериале 2005 года роль Маргариты на экране воплотила Анна Ковальчук

На днях стало известно, что готовится новая экранизация «Мастера и Маргариты». Режиссером картины станет Николай Лебедев. Как вам кажется, кто из популярных современных актрис лучше всего подходит на эту роль? (Свои варианты ответа пишите в комментариях).

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mavit
Автор: mavit Март 17, 2018 23:45
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