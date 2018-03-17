Кто мог бы сыграть булгаковскую Маргариту?

«КП» проводит опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, кто же достоин яркой роли в грядущей новой экранизации [голосование]
В сериале 2005 года роль Маргариты на экране воплотила Анна Ковальчук
На днях стало известно, что готовится новая экранизация «Мастера и Маргариты». Режиссером картины станет Николай Лебедев. Как вам кажется, кто из популярных современных актрис лучше всего подходит на эту роль? (Свои варианты ответа пишите в комментариях).
Кто должен сыграть булгаковскую Маргариту?.
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Никита
Коуть игра работает круто придумали СкачиваемЧитать статью
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Невозможно смириться с уходом Дмитрия Александровича, он был великим оперным певцом, таковым и останется в веках.Читать статью
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ИРИНА СОКОЛОВА
МЫ,ПОКЛОННИКИ ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ХВОРОСТОВСКОГО,ОЧЕНЬ РАДЫ,ЧТО ,,,,ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕНО ТВОРЧЕСТВО ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА....!!!ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ДМИТРИЮ...А РОДИТЕЛЯМ ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ И НИЗКИЙ…Читать статью
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Ира
А сколько цена?Читать статью
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Молодцы!!! Всем большой пример!!!Читать статью
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