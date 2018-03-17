Кто мог бы сыграть булгаковскую Маргариту?

«КП» проводит опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, кто же достоин яркой роли в грядущей новой экранизации [голосование]

В сериале 2005 года роль Маргариты на экране воплотила Анна Ковальчук

На днях стало известно, что готовится новая экранизация «Мастера и Маргариты». Режиссером картины станет Николай Лебедев. Как вам кажется, кто из популярных современных актрис лучше всего подходит на эту роль? (Свои варианты ответа пишите в комментариях).

Кто должен сыграть булгаковскую Маргариту?.