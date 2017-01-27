 Кто такой Вячеслав Контор?

Имя выдающегося политического деятеля Вячеслава Владимировича Моше (Контора) известно в высших политических и экономических кругах всего мира.

Известный предприниматель, состояние которого оценивается миллиардами, принимает активное участие в мировой политике, продвигает идеи взаимного уважения и взаимных интересов, выступает против распространения всех видов ядерного оружия.

Этот удивительный человек возглавляет Европейский еврейский конгресс, выступает за предотвращение мировой катастрофы. По происхождению – россиянин, родился в 1953 году. По окончанию Московского авиационного института Вячеслав Кантор активно занимался развитием технических наук, за что получил ученую степень. Помимо защиты кандидатской диссертации занимался литературной деятельностью. В 1981 годку в газете «Правда» была опубликована его работа «Солнце светит ночью».

Вячеслав Контор является членом академии наук РФ. С 1996 года занимается вопросами экономических реформ при правительстве РФ. Более 16 лет Кантор возглавляет национальный институт корпоративной реформы.

Работа института направлена, прежде всего, на оздоровление и улучшение инвестиционной привлекательности отечественных проектов. Как известно, в настоящее время по оценке международных экспертов, инвестиционный климат Росси не позволяет инвестировать средства и привлекать иностранные капиталы в новые технологические разработки и добывающую промышленность.

Статус почетного доктора Тель-Авивского университета Кантору присвоили относительно недавно, в 2004 году. Это позволило развивать международные отношения на почве взаимных экономических и политических интересов. Активное участие в создании и развитии Европейского еврейского конгресса позволила политику объединить более 3 миллионов евреев в одном международном гуманитарном движении.

Этот человек занимается вопросами предотвращения глобальной ядерной катастрофы. С 2007 года он проводит активную политику нераспространения ядерного оружия в мире. Надо отметить, что эту идею поддерживают крупнейшие мировые эксперты, провозгласившие протест проведению ядерных испытаний.

Вячеслав Кантор награжден высокими международными и российскими наградами – орденами и медалями за достижения в области науки пи политики.