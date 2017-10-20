Квартиры в Крекшино в ЖК «Баркли Медовая долина»

Доступные квартиры в ЖК «Баркли Медовая долина»

«Баркли Медовая долина» – это современный жилой комплекс, расположенный в 40 минутах от центра Москвы в Крекшино между Киевским и Минским шоссе.

Компания Barkli занималась разработкой проекта совместно с именитыми дизайнерами и архитекторами, которые помогли застройщику воплотить в жизнь европейские стандарты жилья премиум-класса. Несмотря на выгодное расположение (жители комплекса получают московскую регистрацию) и высочайшее качество застройки, дома в «Баркли Медовая долина» рассчитаны не на миллионеров, а на среднестатистические российские семьи. Сделать жилье доступным помогает лояльная ценовая политика и выгодные программы банков-партнеров.

Цены на квартиры в Крекшино

Желающим купить квартиру в Крекшино застройщик «Баркли Медовая долина» предлагает недвижимость разного типа: студии, однушки, двушки и трехкомнатные апартаменты. Цены на жилье, располагающееся в 20 км от МКАД, не заоблачные, как стоило бы ожидать. Например, квартира площадью 37,55 м² с уютной продуманной планировкой, идеально подходящая для молодоженов, обойдется в 3 431 038 рублей, а со скидкой по акции ее можно купить за 3 225 176 рублей, сэкономив чуть больше 200 тысяч.

При этом в квартире нет ничего лишнего, но есть все что необходимо для комфортного проживания:

грамотно организованное пространство – для вещей и техники предусмотрены ниши и антресоли, места достаточно для зон отдыха и работы;

европейская отделка – в квартире сделан чистовой ремонт, стиль интерьера проработан известными дизайнерами, все сделано качественно и со вкусом;

мебель и декор – в эту квартиру можно вселяться сразу же после покупки, в ней есть все, что нужно современному человеку.

Ипотечная программа

Купить квартиру в Москве в ипотеку – это распространенное и рациональное решение жилищного вопроса. Застройщик жилого комплекса «Баркли Медовая Долина» также предоставляет покупателям отличную возможность приобрести жилье в ипотеку. Банки-партнеры компании Barkli предлагают выгодные ипотечные программы и специальные предложения с процентной ставкой от 7,4% и даже от 5,9% годовых.

Ипотечный кредит можно взять в Газпромбанке, ВТБ, РоссельхозБанке, ДельтаКредит и других банках, акции на покупку квартиры действуют в Сбербанке и ВТБ24. Для приобретения жилья можно воспользоваться материнским капиталом. Банки предлагают большое количество ипотечных программ, рассчитанных на широкий круг покупателей, и гибкие условия – осталось только выбрать наиболее подходящее предложение. После оформления кредита покупатель может сразу переезжать в свою новую квартиру.