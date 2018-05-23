Кудряш Нагиев и Тимати без тату: Как выглядели звезды до того, как стали знамениты

mavit
Автор: mavit Май 23, 2018 05:46

Кудряш Нагиев и Тимати без тату: Как выглядели звезды до того, как стали знамениты

Мы собрали фото знаменитостей в детстве и юности, которые удивят многих поклонников

Кудряш Нагиев и Тимати без тату: Как выглядели звезды до того, как стали знамениты

После исчезновения роскошных волос популярность Нагиева взлетела до небес

Их сложно представить другими. Некоторые из них разительно отличаются от себя детей. Мы решили сравнить. Знаменитости сегодня и в детстве или юности.

Леонид Агутин был и остается кумиром женщин. 49-летний певец обладает очень необычной и притягательной внешностью.

Кудряш Нагиев и Тимати без тату: Как выглядели звезды до того, как стали знамениты

Когда у него были длинные волосы, дамы при виде него падали штабелями. При этом артист прославился на всю страну примерно в то время, когда встретил свою любовь Анжелику Варум.

Но почитательниц после его женитьбы не убавилось. Леонид вырос привлекательным мужчиной. А вот так он выглядел, когда ему было 15 лет.

Кудряш Нагиев и Тимати без тату: Как выглядели звезды до того, как стали знамениты

Иосиф Пригожин сам много раз рассказывал о том, чем занимался до того, как стал маститым продюсером. 30 лет назад он, благодаря своей работе, познакомился с Виктором Цоем.

— В 1988 году, когда Цой уже был мегавездой, его продюсером был Юрий Айзеншпис. Он нас и познакомил, — рассказывал Иосиф Пригожин «КП». — И постольку я у него был на подхвате, как помощник, то какие-то задачи по его просьбе выполнял. Одна из таких просьб в 1990-м была съездить с Виктором на АЗЛК и купить ему тот самый «Москвич», на котором он впоследствии… [разбился].

Кудряш Нагиев и Тимати без тату: Как выглядели звезды до того, как стали знамениты

И вот так 49-летний Пригожин, который в итоге нахватался от Айзеншписа всего, чтобы стать самостоятельной фигурой в шоу-бизнесе, выглядел, когда ему было лет 20-25. В его случае, кажется, лучше без волос.

Кудряш Нагиев и Тимати без тату: Как выглядели звезды до того, как стали знамениты

А в детстве Йося выглядел так.

Кудряш Нагиев и Тимати без тату: Как выглядели звезды до того, как стали знамениты

Рэпер, которого иногда называют самым популярным в России, весь в наколках. Речь о Тимати.

Кудряш Нагиев и Тимати без тату: Как выглядели звезды до того, как стали знамениты

Сложно представить, каким 34-летний Тимур Юнусов был до того, как решил покрыть свое тело татуировками. На фото, которое выложила его мама Симона, он вместе с младшим братом Артемом. Тимур справа.

Кудряш Нагиев и Тимати без тату: Как выглядели звезды до того, как стали знамениты

Гошу Куценко с волосами можно представить разве что в целях юмористических.

Кудряш Нагиев и Тимати без тату: Как выглядели звезды до того, как стали знамениты

51-летний актер с удовольствием хохмит над своим отсутствием волос на голове. Этот образ стал его звездным. Никто и не знает Куценко в другой прической. А вот каким он был.

Кудряш Нагиев и Тимати без тату: Как выглядели звезды до того, как стали знамениты

Если кто забыл, а забыли многие, то нынешний 51-летний секс-символ Дмитрий Нагиев имел завидную шевелюру.

Кудряш Нагиев и Тимати без тату: Как выглядели звезды до того, как стали знамениты

Да, в момент, когда он делал снимок с Клаудией Шиффер, актер уже был известен, но скорее по роли прапорщика Задова.

Странно, но именно после исчезновения роскошных волос популярность Нагиева взлетела до небес.

Красавица Каролина Куек в сентябре отметит 40-летие. Певицу все знают по псевдониму Ани Лорак, который ей пришлось взять вынуждено. Во время выступления на программе «Утренняя звезда» выяснилось, что на этом телешоу уже заявлена другая Каролина из России, поэтому украинской артистке пришлось быстро придумать себе другое имя, которое является обратным прочтением ее имени.

Кудряш Нагиев и Тимати без тату: Как выглядели звезды до того, как стали знамениты

Подобная история была с Анжеликой Варум и певицей Валерией. Варум на самом деле зовут Мария, но во времена рассвета ее карьеры на сцене уже гремела Маша Распутина, поэтому имя пришлось изменить. А Валерию на самом деле зовут Алла Перфилова. Тут несложно догадаться, что псевдоним артистка взяла из-за Примадонны. Вернемся к Лорак. У Ани помимо успехов в творчестве, есть еще одно завидное качества — артистку регулярно признают одной из самых сексуальных в шоу-бизнесе. Кто-то недобрый может заподозрить пластику, но певица всему обязана природе.

Кудряш Нагиев и Тимати без тату: Как выглядели звезды до того, как стали знамениты

С короткой стрижкой Ана Лорак представить сложно. Но в детстве ее никто не спрашивал. На фото она с мамой.

Кудряш Нагиев и Тимати без тату: Как выглядели звезды до того, как стали знамениты

Еще одна уроженка Украины Вера Брежнева, получившая свой псевдоним в качестве землячки советского генсека, наверное, еще лет 15 будет автоматически получать статус самой сексуальной блондинки нашей эстрады.

Кудряш Нагиев и Тимати без тату: Как выглядели звезды до того, как стали знамениты

Но когда будущая солистка «ВИА «Гры» была несовершеннолетней, то носила короткую стрижку, которая ей абсолютно не идет.

Кудряш Нагиев и Тимати без тату: Как выглядели звезды до того, как стали знамениты

В 17 лет Вера Брежнева носила очки.

Кудряш Нагиев и Тимати без тату: Как выглядели звезды до того, как стали знамениты

А в детстве 36-летняя певица была такой. Узнать легко.

Кудряш Нагиев и Тимати без тату: Как выглядели звезды до того, как стали знамениты

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mavit
Автор: mavit Май 23, 2018 05:46
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