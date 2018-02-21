«Ла-Ла Лэнд» в джунглях

На Берлинском фестивале развернулась серьёзная борьба за приз самому худшему фильму

«Человек, космос, время и снова человек». Это, возможно, худший фильм Кима за всю его обширную творческую жизнь

Если бы он вручался, одним из серьезных претендентов стало бы новое свершение Ким Кидука под названием, от которого трудно ожидать чего-то хорошего, — «Человек, космос, время и снова человек». Это, возможно, худший фильм Кима за всю его обширную творческую жизнь, в которой, впрочем, было много всего разного. Дурной водевиль с опереточными злодеями и ангельскими положительными героями. Грубая аллегория, целиком разворачивающаяся на теплоходе (читай: ковчеге), на который автор собрал каждой твари по паре — тут и коррумпированный политик, и бандиты, и проститутки (все воплощают худшие черты человечества), и бессловесный простой люд (для массовки), и молодая семейная пара японцев (воплощает лучшие черты человечества). Не успевают персонажи проявить свои худшие черты, как теплоход неожиданно взмывает в космос, поближе к Богу — экстремальные обстоятельства, конечно, сильнее подчеркнут полную негодность людей, превращающихся в нелюдей перед лицом неизбежного вымирания.

Кидук работает в этот раз ненаточенным топориком: на фоне голодных бунтов развращенный политик и охраняющие его бандиты жируют так, что за ушами трещит, а когда наступает время каннибализма, сын сенатора пробует на вкус сырое мясо отца и публицистично резюмирует: «Гниль!». Впрочем, есть и хорошие новости: бессловесно наблюдающий за всеми этими безобразиями старичок-боровичок (по совместительству Б-о-г) насаждает зелень непосредственно в трупы, побеги хорошо приживаются. Брезжит и новая надежда: молодая японка обнаруживает, что беременна в результате хорового изнасилования ее практически всеми героями сей аллегории, и отказывается съесть собственное дитя. Заканчивается фильм на ноте инцеста — непутевое человечество, по Кидуку, все же обречено, полностью заслуживая истребления за свои страшные грехи. Мысль, в целом, верная. Отметим только, что сам Ким он в очередной раз подвергнут обструкции на родине за сексуальный харассмент артистки (с ним это и раньше водилось) — в тяжелые времена авторов обычно тянет на морализм.

Если Кидук, аккумулировавший в своем непроходимом трэше многие важные для себя темы, в целом, уже сброшен с корабля современности (хотя он и не раз доказывал, что с этим не следует спешить), то еще один азиатский маэстро, филиппинец Лав Диас сейчас пока переживает свой звездный час. Все его фильмы поощряются жюри крупных фестивалей — думается, прежде всего из гуманитарных соображений. Впрочем, предыдущее его действо под названием «Женщина, которая ушла», удостоенное целого венецианского «Золотого льва», было и вправду недурно. В том числе и потому, что продолжалось оно «всего» три с половиной часа, хотя обычно кино Диаса может длиться и восемь. Но желание евро-славы и евро-призов заставляет проворного филиппинца приспосабливать свое творчество к возможностям мочевых пузырей его поклонников, а главное, членов жюри. Как результат, новая вещь маэстро — «Сезон дьявола» длится всего каких-то 234 минуты. Вещь представляет собой мюзикл, чье действие разворачивается в конце 1970-х во время диктатуры Маркоса в деревне, где свирепствует военная милиция, борющаяся с инакомыслящими представителями деревенской интеллигенции.

Сезон дьявола» длится всего каких-то 234 минуты

«Если мир потеряет сердце, что мне делать с болью и состраданием?» — а капелла вопрошает одна из героинь, медсестра Лорена. «Сколько народу пропало из-за твоих пуль?» — долго бросает она мучителям этот облитый горечью стих, на что, в свою очередь, слышит в ответ арию «Это моя работа!». После чего и мученики, и мучители долго выводят вместе попсовое «Ла-ла-ла», на радость некоторого количества оставшейся в зале публики.