Ландшафтный дизайн дачного участка

Собственная дача – это мечта многих людей. Волшебное место, где люди проводят время, отдыхая от городской суеты. Грядки, неотъемлемый элемент любой дачи, постепенно вытесняется цветниками, зонами отдыха и другими уголками, необычно и красиво оформленными. Всё это имеет название – ландшафтный дизайн.

Для максимально комфортного и эстетически приятного пребывания на даче – производят благоустройство территории частного дома. Изучив шаблоны и разные идеи, которых полно на просторах интернета можно сделать ландшафтный дизайн загородного дома своими руками. Каждый владелец дачного участка может сделать его сказочным, для этого стоит только иметь желание.Дело это трудное и долгое, поэтому лучше – доверить эту работу профессионалам.

Оформление дачного участка происходит в следующем порядке:

Выбирается место для построек; Определяется тип построек, которые будут использоваться в благоустройстве территории частного дома; Выполняется работа по созданию водоемов; Начинаются насаждение деревьев, кустарников и др.; Декорирование территории; Создание беседок, садов и др.; Высадка цветников.

На сегодняшний момент существует огромное количество решений ландшафтного дизайна территории. Рассмотрим некоторые варианты:

Классический стиль (регулярный) – строгий, с правильными геометрическими формами. Обязательное присутствие центра. Вокруг него строится вся композиция. Все строится и высаживается строго по чертежам и схемам. Деревенский стиль (кантри) – простой и немного небрежный. Данный стиль подходит для дач разного размера, но уютнее всего будет смотреться на небольших участках от 5 до 10 соток. Японский стиль – главный атрибут данного стиля – это наличие большого количества камней, необычных форм и размеров, расположенных в определенном порядке. Возводят сад камней, располагая их по фэн-шую. Итальянский стиль – основные элементы, входящие в ландшафтный дизайн этого стиля – это живые изгороди, фонтаны, водоемы. Отлично смотрится на небольшой территории. Французский стиль – схож с итальянским стилем. Отличается четкость расположенных объектов, преимущественно деревьев и кустарников. Гармоничнее всего впишется в большие по площади территории. Английский стиль (классический) – естественный, четкие линии практически отсутствуют. Неотъемлемый атрибут – ровные и густые газоны, требующие особого ухода.

Важно! Доверяйте ландшафтный дизайн загородного дома только профессионалам, имеющим глубокие знания в области проектирования, геодезии, почвоведения и других науках, имеющих прямое отношение к выполнению работ по проектированию и исполнению ландшафтного дизайна.