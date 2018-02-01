Ландшафтный дизайн дачного участка: красивые идеи оформления

Если у вас есть дача – это значит, что на ее участке всегда можно создать прекрасный ландшафтный дизайн, который может стать воплощением самым разных смелых и оригинальных идей.

Ландшафтный дизайн может включать в себя всевозможные элементы, такие как бассейн или пруд, ручеек и перекинутый через него мостик. Ландшафтный дизайн – это и создание композиций из цветов разных видов, деревьев, оформление газонов. Кроме этого высадка плодовых деревьев и устройство овощных грядок. На сайте www.Hortus-Flora.ru можно подобрать ландшафтный дизайн дачного участка загородного дома.

Если к созданию дизайна ландшафта вашего дачного участка подойти творчески и вдохновенно, то вскорости его будет не узнать: участок будет радовать глаз, там можно будет приятно отдохнуть с семьей и с друзьями.