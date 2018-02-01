Ландшафтный дизайн дачного участка: красивые идеи оформления
Если у вас есть дача – это значит, что на ее участке всегда можно создать прекрасный ландшафтный дизайн, который может стать воплощением самым разных смелых и оригинальных идей.
Ландшафтный дизайн может включать в себя всевозможные элементы, такие как бассейн или пруд, ручеек и перекинутый через него мостик. Ландшафтный дизайн – это и создание композиций из цветов разных видов, деревьев, оформление газонов. Кроме этого высадка плодовых деревьев и устройство овощных грядок. На сайте www.Hortus-Flora.ru можно подобрать ландшафтный дизайн дачного участка загородного дома.
Если к созданию дизайна ландшафта вашего дачного участка подойти творчески и вдохновенно, то вскорости его будет не узнать: участок будет радовать глаз, там можно будет приятно отдохнуть с семьей и с друзьями.
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