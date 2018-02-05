Лариса Долина невероятно похудела
И это мы еще не забыли про ее свежую татуировку в виде кота
Фото из инстаграма певицы Юлии Началовой.
Два месяца назад 62-летняя Лариса Долина опубликовала в своем инстаграме фото, как ей, уважаемой матери и бабушке, делают на руку татуировку в виде кота. Фото своего домашнего питомца она набила на тыльной стороне предплечья по совету — не поверите! – своей внучки. Поклонники тогда заявили, что гордятся звездой, которая плевала на свой достойный возраст и живет так, как хочет. А Долина возьми — и не разочаруй поклонников снова. За короткое время артистка так сильно похудела и помолодела одновременно, что снова получила множество комплиментов от своих поклонников. Юлия Началова, на чей день рождения Долина пришла, опубликовала в сети фото со звездой, где Долина выглядит очень стройной.
Многие похвалили певицу за прекрасную фигуру и талант: «Долина отлично выглядит для своих лет, хоть и без макияжа. С макияжем, кстати, старше», «Супер голоса! Красивые все».
Надо отметить, что несколько дней назад в сети активно обсуждали, как сильно изменился Александр Домогаров. Актер предстал на фотографии с Катей Лель постаревшим и набравшим лишние килограммы. В окружении артиста рассказали, что актер сейчас много работает, и видимо, эта чрезмерная занятость сказалась на внешности звезды сериалов.
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