Лариса Лужина: «Высоцкому все время была нужна новая муза»

Знаменитая актриса рассказала «КП» о том, каким ей запомнился Владимир Высоцкий

Высоцкий и Лужина в картине «Вертикаль» — съемки в горах шли пять месяцев, вспоминает актриса.

С Владимиром Высоцким актриса Лариса Лужина познакомилась еще во времена студенчества. Затем были съемки фильма «Вертикаль», который ознаменовал начало широкой популярности Высоцкого. Лужиной, которая в 60-е частенько бывала за рубежом, представляя там советский кинематограф, Высоцкий посвятил одну из своих известных песен под названием «Она была в Париже». Дружили они вплоть до того момента, когда в жизни актера появилась француженка Марина Влади.

«Сначала он пел приблатненные песни, совсем не те, которые сделали его популярным»

— С Высоцким мы познакомились и подружились в основном во время съемок картины «Вертикаль», конечно. На съемках «Вертикали» мы ведь пять месяцев провели в горах. Вот недавно был юбилей этой картины – 50 лет уже прошло – кошмар какой!

А до этого, ну, знали друг друга немного, потому что я жила в общежитии ВГИКа, а он приезжал к нам туда со своими песнями. Это 1962 год был, тогда он еще исполнял такие еще немного приблатненные песни, совсем не те, которые сделали его популярным. Это уже позже, где-то в 1963-65 годах появились «Два друга», «Спасите наши души», «Нейтральная полоса»..

Так что когда начали снимать «Вертикаль», он был уже популярен. И после «Вертикали» мы дружили. Он часто к нам домой приезжал, общался с моим мужем, оператором Алексеем Чардыниным. Они дружили до конца, вплоть до смерти Высоцкого. Но когда мы с Лешей разошлись, разошлись и наши пути с Володей, потому что Леша остался с ним в друзьях, а я уже была в разводе. Когда Высоцкий женился на Марине Влади, я больше с ним уже не общалась. Были на то свои причины.

— Создается впечатление, что на экране Высоцкий такой же, как и в жизни. Так ли это?

— Ну, в общем да, похожий. По крайней мере, какой он в «Вертикали», такой он и в жизни был. В «Место встречи изменить нельзя» какие-то его черты есть, но там все-таки он больше образ создает. И, тем не менее, он такой и был – достаточно решительный, с твердым характером. Единственное, он не мог преодолеть болезнь, которая у него была. Но это из-за того, что вокруг было много таких лже-друзей, знаете, которые все время «помогали» ему срываться. Это обидно было. Знаете, ведь без застолья не обходится, везде выпивают.

Не знаю, как сейчас, но тогда очень сильно все мы пили, молодежь. Очень прекрасно пили, здорово пили. И всегда были застолья, а Володе нельзя было рюмки даже! У него организм сразу забывал обо всем, в нем просыпался другой человек, который тоже очень хочет выпить. И вот у него и начиналась эта болезнь, и он на неделю почти выбывал из строя. Да, он писал, пел, но все время был в каком-то страшном состоянии. Организму это вредило, потому что эмоциональное напряжение было очень велико.

Не могу сказать, что в жизни он слишком уж раскрывал всем душу, но Володя был очень коммуникабельный, хорошо с людьми общался, у него не было никакой звездности. Он был со всеми в хороших отношениях, никогда ни от кого не отворачивался, как например актер Цыганов, например, который за то, что его сфотографировали, избил кого-то. Это вообще ужас! Володя знал, что он работает для людей — для зрителей, слушателей. Поэтому он был всегда очень добр ко всем.

Лариса Лужина больше не общалась с Высоцким после его женитьбы на Влади.Фото: Светлана ВОЛКОВА

«Как только Влади уезжала, он встречался с Иваненко»

— Говорят, что Высоцкий был очень привлекателен для женщин, да и на экране это тоже видно. В чем заключалась его харизма, по-вашему?

— Когда он брал в руки гитару, нужно было слушать Володю и видеть. В этот момент он действительно преображался, сразу становился высоким, могучим, крепким, с таким голосом с хрипотцой, который привлекал. В нем был потрясающий магнетизм! Даже Марина Влади, ведь это она в него влюбилась, не он в нее. Она же высокая ростом, а он – невысокий, почему она, когда с ним, всегда на низком каблуке ходила. Так вот, когда ее спросили о Высоцком, она сказала: «Я, наконец, встретила настоящего мужика!» Он действительно был мужчина, самый настоящий. В нем было сильно вот это мужское начало. И это нравилось женщинам, привлекало и притягивало к нему.

Когда он брал в руки гитару, он просто завлекал, притягивал к себе. И потом он же не просто пел, бренча на гитаре. Может быть, он и не очень хорошо и ловко владел инструментом, но каждая его песня – это маленький спектакль.

— То, что у Высоцкого было много женщин, наверное, усложняло ему жизнь?

— Он очень был влюбчив. Его никто не мог удержать, не нашлось такой женщины, даже Марина Влади, которая казалось бы мировая звезда. Он был свободолюбивый и как бы он ни любил, ему все время нужна новая муза. Только тогда он получал какой-то заряд. Это можно прощать. И Марина Влади была, и все равно он ей изменял. И Таня Иваненко, с которой у него любовь была до Марины… Только Марина уезжала, он с Таней встречался… Она ведь ему в 1972 году дочку родила, а Володя к тому времени с Влади уже четыре года в браке был. И даже уже в конце жизни у него была молодая девочка возлюбленная, и до этого были женщины.

Чтобы это прощать, нужно быть мудрым человеком, как Марина Влади. Она это понимала, вероятно. Это ее не смущало. Больше всего ее выбивали из колеи его запои и срывы. Она для него все делала – лечила, вытаскивала, в больницы определяла, прилетала. Не даром же он написал свое последнее стихотворение: «Я жив, двенадцать лет тобой и Господом храним». Если бы Марины не было, Володя бы умер раньше. Она привозила лекарства, врачей находила, у нее была возможность, у нее было имя. Она могла везде! Тем более, что она была член коммунистической партии и в Советском Союзе ее принимали очень хорошо.

«У Высоцкого и в мыслях не было остаться за границей»

— Вот этот брак на расстоянии, видимо, был непростым. Не было ли у Высоцкого желания уехать за границу?

— Ну, он жил какое-то время во Франции. А здесь у него же была «Таганка», куда он поедет? У него театр, съемки. А благодаря Марине он попал за границу – побывал в Америке, объездил почти полмира. Так бы он сам, может быть, никуда бы и не выехал никогда. Зачем ему там было жить, когда расстояние – два часа на самолете?

А потом он так, по-моему, любил Россию, что у него даже и в мыслях не было, там остаться. Это ему было не интересно, что бы он там делал? Ну, написал бы еще на французском какие-то песни, но работать в театре он где бы там мог? Ну, может быть, как Азнавур пел бы шансон.. А здесь у него был театр и такая страна огромная, куда не поедешь, столько интересного! Во Франции этого ничего не увидишь. Столько материала для его песен, во Франции он бы столько не нашел.

А особой проблемы с расстоянием не было – он мог жить и там, и здесь. Но остался в России.

«Она была в Париже». Владимир Высоцкий.. Песню «Она была в Париже» Высоцкий посвятил Ларисе Лужиной ( совместная работа в фильме «Вертикаль», 1966 г.). В 1962 г. Лужина снялась в к.ф. «На семи ветра…