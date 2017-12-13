Лауреатом «Большой книги» стал Лев Данилкин с книгой «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»

А Виктория Токарева посоветовала вообще всем писать книги, чтобы не заболеть Альцгеймером

Писатель Лев Данилкин стал лауреатом «Большой книги» ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Крупнейшую национальную книжную премию вручили 12-й раз в Доме Пашкова.

Уже накануне, в ходе читательского голосования (после объявления короткого списка на сайтах нескольких виртуальных библиотек премии выкладываются произведения-финалисты), наметились фавориты. Первое место публика отдала Сергею Шаргунову с книгой «Катаев. Погоня за вечной весной», написанной к 120-летнему юбилею классика советской литературы. Второй приз читательских симпатий стяжал Лев Данилкин с книгой «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» — понятно о ком. Третье место читатели отдали роману «Город Брежнев» Шамиля Идиатулина — о жизни подростка последнего поколения советских детей.

Перед вручением премии финалистов, как это принято, пригласили выйти на сцену, сесть на стулья и немножко помучиться неизвестностью.

Итак на стульях ерзали: Михаил Гиголашвили (с романом «Тайный год»), Андрей Рубанов («Патриот»), Игорь Малышев («Номах»), Лев Данилкин («Ленин. Пантократор солнечных пылинок»), Алексей Слаповский («Неизвестность»), Сергей Самсонов («Соколиный рубеж»), Шамиль Идиатуллин («Город Брежнев»), Сергей Шаргунов («Катаев. Погоня за вечной весной») и Алексей Сальников («Петровы в гриппе и вокруг него»).

Десятый номинант, Виктор Пелевин с книгой «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами», на церемонию, как обычно, не приехал, и вместо него вынесли его картонную копию.

Сперва небольшую речь сказала классик русской литературы Виктория Самойловна Токарева:

— …Семьдесят лет — это юность старости. Восемьдесят лет — старость. Девяносто лет — дряхлость и сто лет — несуразность. Но Игорь Моисеев и Владимир Зельдин доказали, что можно жить и после ста и быть похожими на человека. Поэтому, когда Зельдин выходил на сцену, ему хлопали не за «Свинарку и пастуха», а за то, что он даёт людям надежду. Что сказать о себе? Мне вспомнился такой анекдот — жена спрашивает у мужа: «Дорогой, как фамилия того еврея, который все от меня прячет? — Альцгеймер, дорогая!» Сегодня жизнь очень увеличилась, и все могут дожить до своего Альцгеймера. А чтобы этого не случилось, нужно тренировать мозги, а именно писать книги. Поэтому я всем замечательным людям, которые сегодня сюда пришли, советую тренировать мозги.

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский добавил к этому, что писать книги — сегодня довольно перспективное занятие:

— Мы ещё не подводим окончательные итоги 2017 года, но меня воодушевили три момента из нашей аналитики. Во-первых, за первое полугодие 2017 года наше книгоиздание по тиражам выросло на 20%. Во-вторых, ВЦИОМ выяснил, что количество людей, которые заявили о том, что они книг не читают, сократилось на 12%. А количество людей, которые читают регулярно, выросло на 15%.

По нашему скромному мнению, конечно, абсолютное «золото» заслужил «Ленин» — книга, в которой вождь мирового пролетариата осмысляется так свежо и нестандартно, как еще никогда никто за него не брался. Романов-то и на следующий год, слава Богу, понапишут, а вот про Ленина так занятно — вряд ли.

Вероятно, читателей смутило слово «пантократор» в названии книги. В переводе с греческого — «властитель», «повелитель», поэтому они, как я уже сказала, отдали ему второе место.

Но жюри под председательством большого литературного критика Дмитрия Бака заумное слово не смутило, и первую премию присудили Льву Данилкину.

В остальном эксперты не стали перечить читателям и присудили третью премию Шамилю Идиатуллину, вторую — «Катаеву» Сергея Шаргунова.

Всем троим победителям вручили абсолютно одинаковые букеты роз цвета бордо. А денег, конечно, всем досталось по-разному.

Первая премия составила 3 миллиона рублей, вторая — полтора, третья — один миллион.