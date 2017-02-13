Леди Гага шокировала голым нарядом на премии «Грэмми»

Певица едва прикрыла наготу [фото]

Леди Гага спела на «Грэмми» дуэтом с группой «Металлика».

Леди Гага стала самой эпатажной участницей 59-й церемонии вручения премии «Грэмми» — одной из престижнейших наград в области музыки. Церемония прошла накануне вечером в Лос-Анджелесе и собрала весь цвет американского шоу-бизнеса. Леди Гага появилась на красной дорожке, едва прикрыв наготу черным жакетом-болеро.

Расставшись прошлым летом с женихом, голливудским актером Тэйлором Кинни, поп-дива перетряхнула свой безумный гардероб былых времен и вновь перешла на наряды, каждый из которых – пощечина общественному вкусу. Певица смело обнажается на публике, и премия «Грэмми» оказалась не исключением. Леди Гага вышла на красную дорожку в костюме в стиле садо-мазо, которому позавидовал бы эротический триллер «50 оттенков серого»: чулки в сеточку, высокие ботфорты на шпильках, кожаные шорты с цепями и укороченный жакет, слегка прикрывающий обнаженную грудь.

Певица пришла на церемонию в кожаных шортиках с цепями.Фото: REUTERStrue_kpru

Певица с удовольствием позировала фотографам в компании группы «Металлика», посылая зрителям воздушные поцелуи. Ради «Грэмми» певица объединилась с ветеранами «хэви металла», спев с ними дуэтом во время шоу.

Поговаривают, что Леди Гага уже давно не одинока, хотя по-прежнему и появляется на красной дорожке без спутника. По данным американских таблоидов, 30-летняя певица вернулась к бывшему возлюбленному и вновь встречается со своим агентом Кристианом Карино. Перед выступлением исполнительницы на Суперкубке Америки папарацци поймали ее и Кристиана: агент обнимал Гагу за талию и нежно целовал в щеку.

Жакет звезды едва прикрывал ее прелести.Фото: REUTERStrue_kpru

При этом певица тщательно скрывает от публики свой новый роман. Во время недавнего радиоэфира она отказалась отвечать на вопрос о личной жизни. Когда радиоведущий Райан Сикрест спросил Гагу, что происходит у нее на любовном фронте, артистка отшутилась:

— Не знаю, что сказать. Райан, ты знаешь, что я не говорю о личной жизни, — кокетничала она. — Я покраснела, теперь я вся красная, а этот цвет не подходит к моему наряду.

Гага позировала фотографам вместе с ветеранами «хэви-металла».Фото: REUTERStrue_kpru